Premio Nobel per la Medicina 2019 assegnato a Kaelin | Ratcliffe e Semenza

Nobel per la Letteratura 2019 - i vincitori saranno due e il Premio sarà “meno eurocentrico e meno maschile” : Il Nobel per la Letteratura quest’anno avrà due premiati. Giovedì 10 ottobre a Stoccolma verrà annunciato il nome del vincitore del 2019 e quello del 2018. Scelta obbligata dopo che l’autunno scorso nessun premio era stato assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva travolto l’Accademia svedese e aveva portato alle dimissioni di gran parte dei giurati. A togliere di mezzo l’imbarazzo degli accademici erano ...

Greta Thunberg è la favorita dei bookmaker per la vittoria del Premio Nobel per la pace 2019 : Greta Thunberg è la favorita alla vittoria del premio Nobel per la pace 2019. Ne sono convinti i bookmaker e le agenzie di scommesse, tutti concordi nel dare le maggiori chance si successo alla 16enne diventata paladina della lotta ai cambiamenti climatici. A candidarla alcuni parlamentari norvegesi perché "il movimento di massa lanciato è un grande contributo alla pace"Continua a leggere

Premio Nobel Letteratura 2019 : dopo gli scandali sessuali il 10 ottobre saranno conferiti due Nobel : dopo gli scandali di natura sessuale, che l'anno scorso portarono l'Accademia Svedese a decidere di non conferire il Premio Nobel per la Letteratura, quest'anno saranno premiati ben due scrittori con il più prestigioso dei riconoscimenti letterari al mondo. L'annuncio il 10 ottobre alle 13. E il TotoNobel impazza come al solito.Continua a leggere

Martello (sindaco Lampedusa) : “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno” : Migranti, Martello (sindaco Lampedusa): “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa ...

Meghan e Harry - le prime foto del piccolo Archie : in Sudafrica col Premio Nobel Tutu : Ritratti in primo piano e scena conquistata per il piccolo Archie nel viaggio di Harry e Meghan in Sudafrica, il primo in rappresentanza di casa Windsor come famiglia per il duca e la duchessa di...

«Radioactive» - Rosamund Pike è il Premio Nobel Marie Curie : Nuovo ruolo femminile forte per Rosamund Pike, che aggiunge alla sua galleria di ritratti anche la scienziata Marie Curie a cui si deve la scoperta della radioattività. Di qui Radioactive come titolo, della pellicola di cui Working Title ha appena rilasciato il teaser trailer, presentato al Toronto Film Festival 2019. L’attrice, che dopo il successo di Gone Girl – L’amore bugiardo, ha collezionato in questi cinque anni ...

IgNobel all’Italia : Premio allo studio che certifica la pizza «salvavita» : L’Italia nella categoria Medicina vince l’edizione 2019 del riconoscimento alle ricerche «che fanno ridere e riflettere» per «aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia». Sul podio un team composto anche dall’Istituto Mario Negri di Milano

Quest’anno il Premio Nobel potrebbe andare a degli italiani : tutti i dettagli degli Ig Nobel 2019 : Tra pochissime ore si alzerà il sipario sugli Ig Nobel 2019, i premi che vengono assegnati a chi adopera forme di scienza improbabile e chi compie ricerche capaci di far “ridere, ma riflettere”, così come preannunciano gli organizzatori dell’evento, redattori della rivista “Annals of Improbable Research“. La cerimonia è stata finanziata da associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell’Università ...