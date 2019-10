Pratica autoerotismo nel parco davanti a due 15enni | denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019)a due ragazze di quindici anni e viene fermato. Così, un 34enne incensurato, della provincia di Pavia, è statodai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, all'interno delurbano Isola Carolina, a Lodi. Stando a quanto si apprende dalla testata giornalista online Il Giornale di Lodi, l'uomo avrebbe cominciato a toccarsi nelle parti alla presenza di due giovani, malcapitate ragazze. Ma non solo. Incurante della presenza dei bambini che, soprattutto durante il weekend, affollano l'area giochi del, si sarebbe seduto su una panchina e, con molta nochalance, avrebbe esibito le sue pudenda. Senza alcun freno inibitorio avrebbe poi,tosotto lo sguardo esterrefatto dei passanti.A darne segnalazione ai militari dell'Arma, sarebbe stato proprio una delle persone astanti la ...

