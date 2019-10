Porsche Taycan - Debutto italiano per l' elettrica

Porsche Taycan - Al volante della prima elettrica di Stoccarda : Che la Porsche Taycan andasse forte me lo aspettavo e, in un certo senso, lo davo per scontato. Ma in una maniera così smodata, sinceramente no. Una partenza da fermo con la Turbo S da 761 cavalli è unesperienza che a memoria non ho mai provato prima, anche con dodici cilindri e la medesima potenza dietro alla testa. Lo stacco iniziale è realmente brutale. Anche se sono preparato alla partenza, i muscoli del mio collo nulla possono contro la ...

Porsche Taycan - elettrica e velocissima : Si chiama Porsche Taycan la prima auto elettrica prodotta dalla Porsche e la sua ricetta è molto semplice: zero compromessi, in particolare riguardo alle prestazioni. L'elettrificazione è una strada ormai obbligata per l'industria automobilistica e a Zuffenhausen hanno scelto di imboccarla a modo loro. Porsche ha riassunto nella Taycan tutto il meglio della tecnologia attualmente disponibile ed è andata ancora oltre, dal ...

Porsche Taycan - in viaggio verso l'Italia

Porsche Taycan - entriamo in una nuova era (e nella fabbrica green)

Porsche - Inaugurata la fabbrica della Taycan : Il nove settembre 2019 sarà un giorno da ricordare alla Porsche: a Zuffenhausen, la storica sede della Casa, è stato inaugurato lo stabilimento di produzione della Taycan, il primo modello full electric svelato pochi giorni prima. La soddisfazione è palpabile: i tecnici e gli operai sono riusciti a realizzare una fabbrica nella fabbrica, visto che sono stati costruiti padiglioni interamente nuovi accanto a quello che sfornano le 911 e 718 e ne ...

Porsche Taycan - la prima 100% elettrica della casa tedesca/ 761 cv e 191mila euro : Porsche Taycan, prima 100% elettrica della casa tedesca: un bolide da 761 cavalli di potenza per 191mila euro di costo. I dettagli

Porsche Taycan - la prima elettrica della casa tedesca : La Porsche presenta Taycan, la prima elettrica della sua storia. L’evento è avvenuto congiuntamente in Germania, Cina e Canada e ogni sede era collegata alla produzione di energia rinnovabile: le cascate del Niagara (energia idroelettrica), una fattoria solare a Neuhardenberg vicino a Berlino (energia solare) e l’isola di Pingtan (Cina) dove è situato un grande parco eolico. La Taycan, originariamente conosciuta come concept ...

Porsche – Presentata in anteprima mondiale la nuova sportiva Taycan [GALLERY] : Presentazione in anteprima mondiale della Porsche Taycan: una sportiva ripensata all’insegna della sostenibilità Porsche ha presentato oggi al pubblico la sua prima auto sportiva con propulsione esclusivamente elettrica nell’ambito di uno spettacolare lancio in anteprima mondiale che si è tenuto contemporaneamente in tre continenti. “La Taycan ricollega la nostra tradizione automobilistica con il futuro, portando avanti la storia ...

Porsche Taycan - senza veli la prima sportiva elettrica del marchio tedesco – FOTO : La ammireremo anche all’ormai prossimo salone di Francoforte, ma Porsche oggi ha presentato ufficialmente la sua nuova supersportiva a batteria: la Taycan. E lo ha fatto in pompa magna, con un evento globale in contemporanea su location in Europa, Cina e Stati Uniti: il parco FOTOvoltaico di Neuhardenberg, vicino a Berlino, le Cascate del Niagara, al confine fra lo Stato di New York e la provincia canadese dell’Ontario e il parco ...

Porsche Taycan - La prima elettrica di Zuffenhausen - VIDEO : La Porsche Taycan debutta con numeri da capogiro, partendo dalle versioni più potenti e costose che saranno poi affiancate da altri allestimenti. Una delle protagoniste del Salone di Francoforte, che abbiamo già guidato in anteprima, rende omaggio alle Porsche endotermiche utilizzando sigle che poco hanno a che vedere con il suo powertrain elettrico: Taycan Turbo e Taycan Turbo S. La super berlina elettrica della Porsche sarà quindi disponibile ...

Porsche Taycan - Al volante del prototipo - VIDEO : Tra pochi giorni la Porsche Taycan sarà una delle regine del Salone di Francoforte e noi labbiamo già guidata. Unelettrica così potente e sportiva non sera mai vista, ma non è solo questione di cavalli. Quelli non mancano, sono circa 600 e garantiscono prestazioni elevatissime. Apre nuovi orizzonti. La cosa più importante è quasi filosofica, perché la prima Porsche senza pistoni prende settantanni di tradizione e li apre a nuovi orizzonti. ...

Porsche Taycan - 7 minuti e 42 secondi al Nürburgring - VIDEO : La Porsche continua a fare notizia con la Taycan: dopo aver stabilito record a Nardò con 3.425 km percorsi in 24 ore, dopo aver dimostrato le capacità di accelerazione della vettura e dopo averne mostrato gli interni, la Casa tedesca è andata a conquistare un primato di categoria che fa parte del proprio Dna: il miglior tempo sull'anello nord del Nürburgring. Sotto gli 8 minuti a batterie. Un esemplare di pre-serie della Taycan ha ...

