Porsche Festival - Una giornata di passione a Misano

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019)World Circuit, sabato 5 ottobre. I cancelli aprono alle 9.00, ma dieci minuti prima c'è già una piccola quanto variopinta colonna di 911 che attende, con la dovuta pazienza, di poter varcare la celebre soglia. Il premio, il2019, sarà unadivera, sia per gli occhi sia per il lato B che tutto, o quasi, governa quando ci si siede dietro ad un volante. Giro esplorativo. Al cospetto di un circuito così, infatti, resistere alla tentazione di mettere le ruote fra i cordoli è difficile con qualsiasi auto, figuriamoci con una. Ma per il mio turno in pista, previsto per le 15.30, c'è ancora tempo. Decido quindi di dare un'occhiata in giro, curiosando fra i numerosi stand che riempiono (letteralmente) il paddock. Nel frattempo, nel parcheggio interno si materializzano una valanga di, dalle Cayenne e Macan fino alle classiche, passando ...

