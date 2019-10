Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Io di certo so solo una cosa: a Berlusconi èpiaciuto. Gli piace il suo modo di fare, il suo modo d’agire, il suo essere così vivace. Che Berlusconi abbiaun’attrazionepernon lo dico io, ma lo dice la storia“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla deputata di Forza Italia, Renata, recentemente autosospesasi dal suo gruppo parlamentare.ribadisce le sue motivazioni e si sofferma sul rapporto tra Berlusconi e: “Italia Viva guarda ai nostri elettori, è fuori discussione. La scorsa settimana ho visto la discesa a gamba tesa diche ha difeso Berlusconi dall’ennesimo attacco in campo giudiziario. Questo gesto mi è assolutamente piaciuto. Nella storia di Forza Italiaaveva mai difeso Berlusconi ...

Cascavel47 : Polverini: “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come il lea… - fattoquotidiano : Polverini: “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come il lea… - MPenikas : FQ: Polverini: “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come i… -