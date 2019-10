Platinette | “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino | un pezzo grosso della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Hounacon undi, unStampa che firmava con tanto di foto. Ha sposato una mia amica, anche lei cicciona”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna è Mauro Coruzzi in arte, che si è raccontato a cuore aperto, parlandosua vita privata. “Non ho unada anni – ha confessato -. Non amo la vita in comune. Le nozze dello stesso sesso mi fanno senso, mi sembrano una triste parodia delle coppie etero. Il mio vuoto è l’occasione per generare creatività. Creare oggi è la mia compagnia. Questo certo non favorisce i rapporti, allontana gli intenzionati. Ma poi, dimmi, a chi cavolo posso piacere oggi? Solo a degli psicopatici”. “L’ultima persona con cui sono stato è un chirurgo estetico di Parma. Und’uomo di 2 metri. Aveva una doppia vita. La famiglia a casa e con me a ...

