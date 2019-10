Pilar Fogliati | «Adesso vi racconto il sesso sognando Virginia Raffaele»

Dalla pariolina alla radical chic : Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante : Dopo il successo del video dello scorso marzo, che rimbalzò su tutti i social, l’attrice Pilar Fogliati (Emma Giorgi in Un passo dal cielo) è tornata a imitare le inflessioni dei romani. Questa volta lo ha fatto in un messaggio di saluto per il festival italiano dell’umorismo, Il senso del ridicolo. L'articolo Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante proviene ...

Chi è Pilar Fogliati - la Emma Giorgi di Un passo dal cielo : Bella e talentuosa, Pilar Fogliati interpreta Emma Giorgi nella fiction Un passo dal cielo con Daniele Liotti. Classe 1992, l’attrice è originaria di Alessandria, ma è cresciuta a Roma, città a cui è legatissima e che le ha portato fortuna. Ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nella Capitale e in seguito ha iniziato una carriera nel mondo del cinema, lavorando anche come doppiatrice. Il successo per lei ...