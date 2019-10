Pg Cassazione:no domiciliari per Brusca

Suiper Giovanniil verdetto dellaarriva domani ma intanto si apprende da fonti giudiziarie che la Suprema Corte dirà no.deve quindi restare in carcere, secondo il parere espresso dalla Procura generale dellanella requisitoria scritta con la quale contrasta la richiesta della difesa dell'ex boss, condannato per la strage di Capaci e altri gravi delitti, di ottenere gli arrestiin località protetta.è in carcere a Rebibbia(Di lunedì 7 ottobre 2019)