Perché bisogna garantire a tutti l’accesso alle riviste scientifiche

Federica - che lotta come Greta per l’ambiente : “Ecco Perché ora bisogna passare all’azione” : Ventiquattro anni, laureanda in Scienze biologiche e portavoce del movimento romano dei Fridays for Future, Federica...

Perché bisogna stare dalla parte di Greta - senza se e senza ma : Nel giorno dello sciopero globale per la Terra, una risposta a chi dice che quella che combatte Greta Thumberg è una battaglia ideologica contro il capitalismo. Non è vero: la battaglia dei Fridays for Future genera consapevolezza, ricchezza ed è l’unica alternativa globale al sovanismo di Trump, Putin e Bolsonaro.Continua a leggere

Virus trasformisti dell’influenza : Perché bisogna vaccinarsi ogni anno : Come mai bisogna vaccinarsi ogni anno nei confronti dell’influenza? perché non accade come per il morbillo, quando il vaccino riesce a proteggere per un periodo prolungato ed occorre solo fare dei richiami? La ragione di questa necessità va ricercata nelle caratteristiche intrinseche del Virus dell’influenza, che va facilmente incontro a trasformazioni. Ovviamente questi mutamenti possono essere solo marginali oppure alterare profondamente il ...