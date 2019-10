Pd | Zingaretti | ‘con ministri e sindaci per amore Italia | così si cambia’

Italia Viva : Renzi - ‘con noi Parente senatrice bravissima - aveva votato Zingaretti …’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi. Chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società? E del resto stiamo crescendo anche in Parlamento: qui il post di adesione a Italia Viva di Annamaria Parente , bravissima senatrice esperta di sociale e di lavoro, che all’ultimo ...

Pd : prodiano Soverini dal Misto passa ai dem - ‘con Zingaretti più inclusivi’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Serse Soverini , prodiano della prima ora e attualmente iscritto al gruppo Misto della Camera, ha deciso di aderire al Pd. “Con Nicola Zingaretti -dice in un’intervista al Corriere- è emerso un profilo più aperto e inclusivo del partito. Questo mi ha convinto che per tenere fede al progetto di centrosinistra configurato nel 2018 dovevo prendere la tessera del Pd. Credo la cosa migliore sia ...

Consultazioni : Zingaretti - ‘confermata esigenza svolta e discontinuità : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo risolutamente confermato al presidente Mattarella, in sintonia con quanto detto in occasione del nostro primo incontro, l’ esigenza ora di costruire un governo svolta e discontinuità per questo Paese”. Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine della Consultazioni al Quirinale. “A seguito di un confronto tra Pd e M5S, nei giorni scorsi abbiamo definito un primo comune ...

Governo : Zingaretti - ‘contratto fu errore - serve programma condiviso’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – La strada delle elezioni è chiusa? “Questo non dipende solo da noi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24. “Noi abbiamo fatto un passo molto chiaro: verificare l’ipotesi di una maggioranza larga basata su contenuti nuovi di svolta e cambiamento. Non dobbiamo cercare scorciatoie. Nel Governo Conte è stato fatto errore in partenza, con un contratto che conteneva cose in contraddizione ...