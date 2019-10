Partito di Conte? Ecco quanto vale 4 sondaggisti ad Affaritaliani it

Sondaggi elettorali Tecnè : un Partito di Conte raccoglierebbe l’8 - 3% dei voti : Sondaggi elettorali Tecnè: un partito di Conte raccoglierebbe l’8,3% dei voti Un partito del premier Conte otterrebbe l’8,3% dei consensi, il doppio di quanto raccoglie oggi Italia Viva. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire realizzati tra il 3 e il 4 ottobre. I voti del nuovo soggetto politico arriverebbero in buona parte da elettori del Movimento 5 Stelle (56,6%), ...

Il Partito di Conte - la nuova Dc a cinque stelle e altre faide grilline : Roma. Nella buvette deserta, Ugo Grassi sorseggia una spremuta d’arancia. Quando il collega Andrea Cioffi lo intravede, subito gli chiede come mai non abbia partecipato alla riunione. E allora Grassi si stringe nelle spalle, ribadisce il suo ormai conclamato disagio nel restare in un partito che non

Sondaggi - Conte ha la fiducia di un italiano su due. Lega primo Partito - ma resta sotto il 30%. Pd e M5s appaiati - Renzi stimato al 2 - 9% : La popolarità del premier Giuseppe Conte resta alta: il presidente del Consiglio ha la fiducia di un italiano su due. Il Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca rivede in parte quanto stimato da altre rilevazione, secondo cui il premier Conte per la prima volta stava cominciando a perdere gradimento tra gli elettori. L’effetto dell’addio di Matteo Renzi al Pd, secondo Ixè, si riflette invece sulla possibile durata che i ...

Conte : "No velleità di formare Partito" : 16.31 "Non ho alcuna velleità di formare un nuovo partito,un nuovo movimento o forza politica.Ho sicuramente interesse a lavorare per il bene dei cittadini". Lo ha detto il premier Conte, a Skytg24. E sull'accordo a Malta sui migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo raggiunto e compiuto un passo storico" e "se si difende l'interesse italiano bisogna guardare al risultato, non a chi lo ottiene". I rapporti tra Russia e Lega? ...

Luigi Di Maio - il retroscena : irritato con Giuseppe Conte : "Non saremo il Partito delle tasse" : "Nessuno si muova". Un altolà, quello che si legge nel post di Luigi Di Maio, che è un ordine: un ordine rivolto non soltanto ai ministri Lorenzo Fioramonti, per le "tasse sulle merendine e sui voli", e Sergio Costa per il decreto ambiente, ma anche e soprattutto al premier Giuseppe Conte, che ha be

Giorgia Meloni - la lezione a Conte e Pd : "Aspetto ancora...". L'ordine imPartito al popolo di FdI ad Atreju : I "nemici" Giuseppe Conte e Graziano Delrio ad Atreju, casa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia? Cronaca di un incontro in bilico tra freddezza del pubblico, cortesie per gli ospiti e veleni tenuti dietro il palco. I sostenitori di FdI dicono di essere andati lì solo per ascoltare il premier unghe

Renzi ha un nuovo Partito - l'analisi di Feltri : 'Ha distrutto Conte - Zingaretti e Di Maio' : Da tempo si vociferava che all'interno del partito Democratico potesse esserci un'ala Renziana non sempre concorde con la direzione politica intrapresa dal maggiore partito del centro-sinistra italiano. La scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd e fondare un nuovo partito denominato Italia viva rappresenta la conferma di quanto quelle indiscrezioni fossero esatte. La nuova forza politica rappresenterà, nel breve termine, una potenziale mina ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 3 - 8% : il Partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte : Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, vale il 3,8% dei voti: questo è il potenziale elettorale del nuovo movimento secondo quanto stimato da un Sondaggio dell'istituto Ixè. L'addio di Renzi al partito Democratico sembra non portare, quindi, molti consensi al senatore: il suo partito, ad oggi, vale circa un terzo di un eventuale movimento guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo Partito. Conte ora può stare sereno (davvero) : di Andrea Taffi Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. È un bene o un male per il Partito democratico e per il governo Conte 2? La sua, quella di Renzi, è stata una idiozia politica oppure la punta di diamante di una strategia da autentico genio della politica? C’è chi a queste domande risponde di sì, chi di no. Ma, ovviamente, nessuno può saperlo adesso. Stando ai fatti, Nicola Zingaretti dovrebbe cominciare a fare il ...

Nasce il Partito di Renzi - trattative e tormenti nel Pd. Le perplessità di Conte : Un conto e' avere un manipolo di senatori a palazzo Madama, un altro e' tentare di aumentare i numeri mettendo in difficolta' il gruppo. Il progetto di Matteo Renzi e' ufficialmente partito ma il modo della separazione che verra' sancita nei prossimi giorni e' motivo di forte attrito perfino tra i fedelissimi del senatore di Firenze. In un primo momento l'ex premier sembrava intenzionato prima ad uscire da solo dal partito, poi a portare con se' ...

Civati : “Nuovo Partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda. Franceschini? Gioca col modulo di Allegri - di Sarri e di Conte” : “L’addio di Renzi al Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio di Renzi e di Calenda“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio ...

Matteo Renzi - i sondaggi danno il suo Partito attorno al 5% : "Potrebbe entrare in concorrenza con Conte" : Per ora il partito di Matteo Renzi è ancora difficile da testare: "È come se sul mercato arrivasse un prodotto ancora senza packaging, senza marca e dal contenuto non immediatamente riconoscibile...", suggerisce Alessandra Ghisleri che, con la sua Euromedia Research, ha sondato il terreno dei consen

L’addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro Partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo Partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.