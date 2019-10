Parole Petrachi | i commenti del Ministro dello Sport Spadafora e della ct Milena Bertolini

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Penso che nellodebba avere cittadinanza un grande rispetto per tutto e tutti e quindi le dichiarazioni dinon sono coerenti con quello che ci aspettiamo per il mondoe denotano un’arretratezza culturale di cui non sentivamo bisogno”. Così, a margineconferenza stampa che ha seguito la riunione tra tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026, ilVincenzoha commentato ledi ieri del direttoreivoRoma Gianluca, che al termine del match contro il Cagliari aveva definito il calcio “un gioco maschio, non di ballerine”. “Il calcio non è unoper signorine? Sono passati 110 anni e credo che dovremmo andare avanti. È un modo di pensare un po’ primitivo, nel frattempo, la società si è ...

