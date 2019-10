Paradisi fiscali | gli Emirati Arabi nuova terra promessa dei furbetti | operazione zero

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Grattacieli altissimi e controlli bassi, banche efficienti e regole carenti: glisono il nuovo paradiso fiscale. I clienti italiani più grossi sono quelli che si occupano di petrolio e gas, con strutture di trading che permettono di sfruttare al massimo i vantaggi erariali. Insomma, un

Fontana3Lorenzo : ??Ogni anno quasi il 20% dei profitti realizzati dalle multinazionali in Italia viene spostato all'estero, spesso i… - GiovannaCampi6 : RT @Fontana3Lorenzo: ??Ogni anno quasi il 20% dei profitti realizzati dalle multinazionali in Italia viene spostato all'estero, spesso in p… - GeorJefferson9 : @ggargiulo3 Ereditati, sia di patrimonio che di 'reputazione' familiare. Da sola l' It.puo' poco, x quello l' Europ… -