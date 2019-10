Papa Francesco contro Occidente e capitalismo | ecco perché la sua accusa non regge

Papa Francesco apre Sinodo Amazzonia : 10.11 Il Papa apre il Sinodo sull'Amazzonia e invita i padri sinodali ad accostarsi "ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, la loro cultura,il loro stile del buon vivere". Poi:"Mi ha fatto molta tristezza ascoltare un commento su un signore che ha portato un'offerta e aveva piume in testa...Che differenza c'è tra avere piume in testa e il tricorno di alcuni ufficiali in Vaticano?" Infine:"Si converta chi è qui con ...

Vaticano - Papa Francesco contro l'Occidente lancia il suo "partito economico" : il Santo Padre in politica : Papa Francesco e i bergogliani di rito terzomondista (ormai una vera e propria corrente interna al cattolicesimo, pensate che il neocardinale Michale Czerny ha scelto per il suo crocifisso il legno di un barcone approdato a Lampedusa) devono prima o poi sciogliere un' aporia. Quella che allontana, f

I Cattolici in piazza contro Papa Francesco : Nel giorno in cui il Papa nomina 13 cardinali, blindando il Consistoro, tra i Cattolici il sentimento comune è la preghiera. Ma anche la confusione, la preoccupazione e il dolore, per «la situazione che sta attraversando la Chiesa». Ieri a Roma sono arrivati da tutta Italia, dai paesi più sperduti del Nord fino al Sud. Singoli fedeli, famiglie intere, gruppi di amici, ma anche qualche sacerdote e gruppetti di suore. Nessun vescovo o cardinale. E ...

Vaticano - Papa Francesco ha fatto cardinale il gesuita Czerny : nel suo stemma un barcone di migranti : Il Concistoro viene scosso dalle parole di Papa Francesco. Nel giorno della nomina dei 13 nuovi cardinali (a immagine e somiglianza della Chiesa bergogliana), il Pontefice mette in allerta il Vaticano e tutto il mondo cattolico lamentandosi della "infedeltà" di alcuni uomini della Chiesa. Un'accusa

Il grido di dolore di Papa Francesco per l'Amazzonia che brucia : Quando "senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture, non è il fuoco di Dio, ma del mondo": Papa Francesco celebra in San Pietro la Santa Messa in occasione dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica che si svolge in Vaticano fino al 27 ottobre, e mette in guardia la Chiesa dall'avidità dei nuovi colonialismi, e dal "fuoco divoratore" che divampa quando "si ...

Vaticano - Papa Francesco e "monsignor Tortellino" diventato cardinale : ong - migranti e Islam - ora tutto torna : Qualcuno lo ha ribattezzato "Monsignor Tortellino", con perfidia. Oggi però Don Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è uno dei 13 nuovi cardinali scelti da Papa Francesco per riscrivere il Conclave a propria immagine e somiglianza. E in effetti Don Matteo con l'apertura al tortellino ripieno di car

Papa Francesco apre il Sinodo sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono” : Papa Francesco con la messa nella Basilica vaticana ha aperto l'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano da oggi al 27 ottobre 2019. “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo”, ha detto nell'omelia.Continua a leggere

Papa Francesco e l’Amazzonia : «La Chiesa eviti l’avidità dei nuovi colonialismi» : All’assemblea partecipano 184 padri. Ci saranno anche 17 rappresentanti indigeni, 9 donne. Le donne in tutto sono 35, ancora senza diritto di voto

Papa Francesco apre il Sinodo speciale sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono non è quello del Vangelo” : “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l’Amazzonia, non è quello del Vangelo”. È la denuncia fatta da Papa Francesco nell’omelia della messa con la quale, nella Basilica Vaticana, ha aperto il Sinodo speciale dei vescovi sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Quasi duecento presuli da ogni parte del mondo discuteranno per tre settimane in Vaticano ...

Papa Francesco : Amazzonia “devastata dal fuoco appiccato da interessi” : “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l’Amazzonia, non è quello del Vangelo. Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie in unità. Si alimenta con la condivisione, non coi guadagni. Il fuoco divoratore, invece, divampa quando si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le diversità per omologare tutti e tutto“: lo ha dichiarato Papa ...

Vaticano - Papa Francesco e l'Imam di Firenze : si laurea a spese della Curia - insegnerà religione cattolica : l'Imam di Firenze Hamda Al Zeqri si è laureato in Scienze religiose e potrà così insegnare religione cattolica nelle scuole italiane. La storia del 33enne musulmano ex profugo yemenita sembra lo specchio perfetto dei dettami del Pontificato di Papa Francesco, che predica il riavvicinamento e il dial

Vaticano - Papa Francesco e le inquietanti parole di Ratzinger ai nuovi cardinali : "Siate fedeli al Pontefice" : Un pulmino ha accompagnato i 13 nuovi cardinali nominati da Papa Francesco al cospetto del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Giunti al Monastero Mater Ecclesiae per rendere omaggio a Benedetto XVI, i neo-porporati (tutti di comprovata fede - e ideologia - bergogliana) si sono sentiti rivolgere queste p

SINODO AMAZZONIA/ Papa Francesco preferisce il giardino al mausoleo : Comincia oggi a Roma il SINODO "AMAZZONIA: nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale". Ecco la sfida del Papa

Vaticano - Papa Francesco e i dettami di Ratzinger : "Bisogna occuparsi di ecologia e giustizia sociale" : Molte sono state le critiche mosse dagli ultraconservatori nei confronti di Papa Francesco, reo di occuparsi di tematiche quali ecologia e giustizia sociale che non dovrebbero essere di suo interesse, polemiche che si sono poi acuite dopo che questi ha indetto un Sinodo sull'Amazzonia. Eppure, come