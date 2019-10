Palermo | l’ex la perseguita e minaccia di pubblicare sue foto nuda | lei perde il bimbo

Fonte : fanpage

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La terribile storia di violenze psicologiche trasformatasi in stalking arriva dadove un 32enne è stato arrestato nelle scorse ore. L'uomo è accusato di aver pedinato la ex tempestandola di telefonate a tutte le ore. Non solo, il trentacinquenne avrebbe aperto diversi falsi profili su Facebok per controllarla meglio arrivando infine are l'affissione in strada di suese non fosse tornata con lui.

