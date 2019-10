Oroscopo ottobre | segni top del mese | Aquario flop | Sagittario energico e grintoso

Oroscopo 23 ottobre : Cancro altruista - Sagittario abile sul lavoro : La giornata di mercoledì 23 ottobre darà libero sfogo alla fantasia per l'Acquario; servirà per fare nuovi acquisti ai nativi dei Pesci e del Leone e per la creatività da sfruttare sul lavoro per il Sagittario. Lo Scorpione e la Bilancia svilupperanno qualche perplessità circa la loro relazione sentimentale, ma se il primo riuscirà presto a superarla, la seconda permarrà ancora nel dubbio....Continua a leggere

L'Oroscopo di martedì 8 ottobre : sorprese per Bilancia - Giove in trigono a Sagittario : Durante la giornata di martedì 8 ottobre, i nativi del Cancro saranno particolarmente allegri, e avranno voglia di passare il loro tempo in compagnia del partner, anche semplicemente a svolgere faccende domestiche, mentre la Luna nel segno dei Gemelli regalerà ai nativi del segno una forte intesa di coppia. Per Acquario sarà una splendida giornata in ambito lavorativo, dove riuscirà a concludere dei buoni affari, mentre Mercurio riserverà delle ...

L'Oroscopo di martedì 8 ottobre e classifica : giornata nera per Leone - soldi per Toro : L'Oroscopo di martedì 8 ottobre apre le porte ad una giornata 'turbolenta' ma al contempo interessante. C'è il Toro che ha sete di denaro e lavora sodo, c'è il Pesci che ama risolvere i problemi altrui, c'è l'Acquario che deve prendere una decisione importante. Insomma, ciascun segno avrà il suo gran daffare. A influenzare il tutto sono gli astri, come al solito. In questo martedì abbiamo la Luna gibbosa crescente in Acquario. In seguito ...

Previsioni astrologiche dell'8 ottobre : Oroscopo vantaggioso per il Cancro - Toro agitato : La seconda settimana del mese è appena iniziata, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata dell'8 ottobre? Sarà un martedì positivo per il Cancro, che per le prossime giornate potrà fare affidamento su di un quadro astrale molto vantaggioso, ma anche per l'Ariete per il quale è finalmente in atto un momento di recupero. Sottotono invece il Toro, che durante le prossime 48 dovrà affrontare alcune problematiche. Di seguito, ...

Oroscopo 21 ottobre : Bilancia tranquilla - Pesci passionale : La giornata di lunedì 21 ottobre l'amore sarà il punto fermo dei nativi di segni di acqua, in particolare per lo Scorpione e i Pesci. L'Acquario ed il Toro avranno il loro bel daffare, ma sarà opportuno per loro non affaticarsi troppo. Nervosismo per il segno della Vergine e per il segno del Leone. A seguire, le previsioni degli astri, per tutti i segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: più riflessivi. Penserete molto a cosa fare ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti : previsioni 7-11 ottobre - Mattino 5 : Mattino 5: Oroscopo della settimana di Ada Alberti dal 7 all’11 ottobre “Le notizie belle dalle stelle” di Ada Alberti hanno chiuso la puntata odierna di Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati dopo la pausa del weekend pronti per regalare informazione, attualità e intrattenimento al pubblico attento di Canale5. Al termine di Mattino Cinque, come di consueto ogni lunedì, Ada Alberti ha svelato ...

Oroscopo del giorno 10 ottobre : opportunità per Vergine - Gemelli intraprendente : L'Oroscopo di giovedì 10 ottobre si prospetta all'insegna di un importante cambiamento per l'Acquario. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentire il bisogno di prendersi una pausa. Nelle ultime settimane ci sono stati parecchi ripensamenti riguardo ad alcune decisioni prese. ...

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre. La luna piena illumina il cielo alla fine della settimana : ARIETEQuando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ed è proprio il caso di dirlo, caro Ariete, perché in questo periodo il transito di Marte in opposizione ti ha acceso di una nuova grinta, il più delle volte sollecitata da “stimoli” esterni che non sempre remano a tuo favore. L’importante però, è tirare fuori l’energia necessaria a reagire e, in alcuni casi, a rimandare al ...

Paolo Fox - Oroscopo settimanale 7-11 ottobre e classifica dei segni : oroscopo settimanale di Paolo Fox: le stelle dal 7 all’11 ottobre Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Anche oggi l’astrologo di Rai2 ha chiuso la trasmissione condotta da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, offrendo consigli e suggerimenti. Paolo Fox ha svelato le previsioni dal 7 all’11 ottobre con la classifica dei segni. L’astrologo ogni lunedì infatti assegna una posizione, da uno ...

L'Oroscopo di domani martedì 8 ottobre - prima sestina : cinque stelle ad Ariete e Cancro : L'oroscopo di domani martedì 8 ottobre 2019 è pronto a rilasciare le nuove predizioni in merito al secondo giorno dell'attuale settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco è l'Astrologia. Nella fattispecie, ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questi ultimi saranno ...

Oroscopo di Paolo Fox autunno : previsioni ottobre e novembre 2019 : Paolo Fox, Oroscopo di ottobre e novembre: le previsioni zodiacali di tutto l’autunno 2019 L’autunno è iniziato ormai da circa tre settimane perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, uscito in edicola alla fine del 2018, sveliamo di seguito alcune informazioni generali, per tutti i dodici segni, relative alle previsioni di Paolo Fox ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 13 ottobre : Gemelli determinato - Cancro nervoso : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alla seconda settimana di ottobre punta un riflettore sulle opportunità sentimentali di ciascun segno zodiacale. Facendo riferimento su una Luna un po' rigida presente in Capricorno, poi successivamente più amichevole in Acquario e molto spirituale in Pesci, le emozioni prendono il volo e i sogni iniziano a concretizzarsi. L'entrata di Venere in Scorpione mercoledì darà il via libera a splendidi ...

Oroscopo 7 ottobre : per il Capricorno prudenza nelle scelte lavorative : Parte una nuova settimana, la seconda del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere momenti maggiormente critici in amore. Per i Pesci c'è la necessità di recuperare, ma le stelle sono dalla vostra parte. Ariete: in amore giornata interessante, anche se Venere è ancora in opposizione, questo non significa che le cose non vanno come vorreste. ...

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre : momenti speciali per Pesci e Toro : Il mese di ottobre è ormai arrivato, portando una ventata di freschezza e novità per i nativi di molti segni dell'Oroscopo. Infatti, nel corso della seconda settimana del mese ci saranno non pochi cambiamenti per quanto concerne gli astri e la loro influenza. Segni come Cancro e Leone dovranno affrontare dei turbamenti interiori molto particolari, mentre sarà un periodo più positivo per Pesci e Toro che vivranno dei momenti speciali in compagnia ...