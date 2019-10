Oroscopo del giorno 10 ottobre | opportunità per Vergine | Gemelli intraprendente

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre. La luna piena illumina il cielo alla fine della settimana : ARIETEQuando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ed è proprio il caso di dirlo, caro Ariete, perché in questo periodo il transito di Marte in opposizione ti ha acceso di una nuova grinta, il più delle volte sollecitata da “stimoli” esterni che non sempre remano a tuo favore. L’importante però, è tirare fuori l’energia necessaria a reagire e, in alcuni casi, a rimandare al ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 13 ottobre : Gemelli determinato - Cancro nervoso : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alla seconda settimana di ottobre punta un riflettore sulle opportunità sentimentali di ciascun segno zodiacale. Facendo riferimento su una Luna un po' rigida presente in Capricorno, poi successivamente più amichevole in Acquario e molto spirituale in Pesci, le emozioni prendono il volo e i sogni iniziano a concretizzarsi. L'entrata di Venere in Scorpione mercoledì darà il via libera a splendidi ...

L'Oroscopo del giorno - lunedì 7 ottobre : Mercurio verso Sagittario - Acquario fortunato : Durante la giornata di lunedì 7 ottobre, la situazione amorosa dei nativi Gemelli migliorerà sotto ogni punto di vista, mentre Leone riuscirà a chiarire una questione irrisolta che riporterà equilibrio nella vita privata. Bilancia sarà particolarmente ambizioso sul fronte lavorativo, mentre per Sagittario saranno favoriti i viaggi che amplieranno il loro bagaglio culturale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 7 ...

Oroscopo del giorno 7 ottobre : energico il Cancro - Bilancia impegnata : La seconda settimana del mese sta per iniziare, è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di lunedì 7 ottobre. Un quadro astrale positivo accompagna i nati sotto il segno del Cancro, che recuperano energia e vitalità. Al contrario sarà una giornata sottotono per la Bilancia, completamente assorbita dagli impegni lavorativi, e per il Leone, che a causa della stanchezza accumulata, potrebbe ...

L'Oroscopo del giorno 8 ottobre - ultimi sei segni : gran martedì con Venere in Scorpione : L'oroscopo del giorno 8 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo martedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori del giorno. In evidenza quest'oggi l'ingresso di Venere in Scorpione, transito di un certo spessore in ambito astrologico capace di ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 5 all’11 ottobre 2019 : Sul settimanale 'Di Più' le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani. Amore, fortuna, lavoro: segno per segno...

Oroscopo della settimana - Paolo Fox - e previsioni di oggi - 6 ottobre : Paolo Fox: Oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre 2019, e della settimana. Le previsioni Dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di ottobre, uscito in edicola alcuni giorni fa, sveliamo in questo pezzo alcune informazioni relative alle previsioni settimanali di Paolo Fox, con l’Oroscopo di oggi, domenica 6 ottobre, per ognuno dei dodici segni zodiacali. L’Oroscopo di oggi di Paolo Fox del segno della Bilancia parla di ...

Paolo Fox di domani - domenica 6 ottobre : l’Oroscopo del weekend : Paolo Fox, oroscopo di domani (6 ottobre): le previsioni del weekend Come vivranno il 6 ottobre tutti i segni dello zodiaco? Paolo Fox svela l’oroscopo del weekend per i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: ci sarà da rivedere un accordo sentimentale entro l’inizio della prossima settimana. Il consiglio è quello di circondarsi di persone positive. TORO: domenica che creerà qualche disagio in amore. Se qualcosa non andrà sul ...

L'Oroscopo di domenica 6 ottobre : Luna nel segno del Capricorno - Gemelli responabile : Durante la giornata di domenica 6 ottobre, i nativi Ariete avranno un sacco di cose da fare, inoltre faticheranno a gestire la loro relazione di coppia, mentre Leone sarà deciso a lavorare evitando le distrazioni. Acquario attraverserà un periodo meraviglioso in ambito sentimentale, mentre la confusione sarà la protagonista della giornata dei nativi Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di ...

Oroscopo del giorno - 6 ottobre : Sagittario favorito dagli astri - nervoso il Capricorno : Il weekend è finalmente arrivato e prima di rituffarci nella frenesia di una nuova settimana, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domenica. Grazie al favore di Mercurio e Venere nel segno quella di domani sarà una giornata positiva per il segno del Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Anche per il Cancro l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero in campo ...

L'Oroscopo del giorno 7 ottobre - previsioni da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Acquario : L'oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente, quindi, la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni interessanti la seconda metà dello Zodiaco. In primissimo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di lunedì in amore e nel lavoro? In questo caso ...

Oroscopo di Branko della settimana : previsioni dal 7 ottobre in poi : Branko, Oroscopo settimanale: le previsioni da lunedì 7 ottobre 2019 al prossimo weekend Anche per la seconda settimana di questo mese riprendiamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2019”, contenente lo zodiaco fino al 31 dicembre prossimo (noi ci limitiamo a riportare, ovviamente, solo piccole informazioni relative all’Oroscopo della settimana dal 7 all’11-12-13 ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 6 ottobre : Cancro concreto - Ariete apprensivo : L'oroscopo dell'amore di coppia di domenica approfondisce l'entrata di Luna nel cielo astrologico del Capricorno. L'astro d'argento, posizionandosi in un ambiente freddo e razionale, tende a negare i piaceri della vita, rendendo le sensazioni amorose più fredde e ragionate. Avvertiranno una certa gelidità in coppia non solo Capricorno ma anche Toro, Vergine, Scorpione e Pesci, che potranno approfondire queste sensazioni nelle previsioni astrali. ...