Olimpo 20-26 | siete pronti alla rivoluzione?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) A poco più di sei anni dalle Olimpiadi invernali, è tempo di fare un deciso passo in avanti. È quello che si propone20-26, punto di riferimento per lo Sport Tech, punto di incontro tra spirito olimpico e innovazione. Un mondo in evoluzione che merita importanti riflessioni che tengano conto delle nuove tendenze globali e sociali delle tecnologie, che capitalizzino sul “first mover’s advantage”.Si tratta di decidere se si vuole essere all’avanguardia, o se si vuol essere l’avanguardia. Non si può aspettare ulteriormente. La trasformazione digitale e la quartaindustriale stanno cambiando le nostre vite: basta pensare al ruolo che diverse tecnologie - l’Intelligenza Artificiale, l’Internet delle Cose (Internet of Things), i Big Data, la Virtual Reality e i social media - stanno avendo sulla nostra ...

PADANO_LIBERO : @SkySportMotoGP Presto saranno 10 i mondiali vinti da questo Extraterrestre. Vi siete svegliati adesso. Questo Feno… - shoppology : ?? Chi ha avuto la fortuna di interpretare la parte di JOKER e’ stato sempre consacrato nell’Olimpo dei migliori att… -