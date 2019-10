Olimpiadi | Fontana | ' bene governo | disponibile a sostenere giochi'

Olimpiadi : Fontana - 'scarso interesse da Governo - serve più concretezza' : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - "Mi pare che, così come su tutto, il Governo stia ponendo poca attenzione sulle Olimpiadi . Si stanno facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso bisogna lavorare, al di là delle parole bisogna essere concreti, capire in che modo può intervenire il Governo , assum

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...