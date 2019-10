Nuovo San Siro | attivo il questionario sui progetti in gara

L'isola di Pietro 3 spoiler : Alessandro esce di scena - Valerio Ruggeri Nuovo Vicequestore : Dopo diversi annunci pubblicitari accompagnati sempre dal generico 'prossimamente', durante la quarta puntata di Rosy Abate 2 un promo ha annunciato ufficialmente che L’isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5. Il pubblico ritroverà Gianni Morandi nuovamente nei panni del dottor Sereni, il comprensivo e attento pediatra di Carloforte, l'unico comune delL'isola di San Pietro. Per evitare lo scontro con 'Imma ...

Nuovo allarme farmaci : l’Aifa blocca lotti di emoderivati per possibile “sangue infetto” : L'Aifa ha stabilito il divieto d'uso di 3 lotti di emoderivati di Biotest Italia e Kedrion perché il loro sangue potrebbe essere infetto. La decisione è stata presa a scopo precauzionale "in attesa di ulteriori analisi che potrebbero portare a una revoca del divieto qualora sia accertato che il donatore non è affetto della malattia di Creutzfeldt-Jakob variante".Continua a leggere

Nuovo San Siro - quella di Inter e Milan è una strategia per bypassare il no del Comune? : Il Sole 24 Ore scrive del progetto del Nuovo stadio di Milano, il Nuovo San Siro. A guardare i numeri, non sembrerebbe che Inter e Milan avrebbero l’appoggio del consiglio comunale Milanese. Dei 48 consiglieri presenti, 20 sono per il no (Lega e liste civiche di sinistra), 7 si dichiarano tendenzialmente non favorevoli (Forza Italia, soprattutto), 19 sono indecisi e aperti al dialogo (Pd e altre liste civiche), 2 favorevoli, di cui uno, ...

Comiso - Sandra Rizza Nuovo Garante Infanzia : Conferito, con decreto sindacale nomina, l’incarico al nuovo Garante per i diritti dell’Infanzia del Comune di Comiso. Si tratta di Sandra Rizza

La sigla di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per Maledetti Amici Miei - Nuovo show di Giovanni Veronesi su Rai2 (video) : Mentre lavora col resto della band al nuovo album di inediti atteso per il prossimo anno, il successore di Amore Che Torni, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha inciso anche la sigla di coda di Maledetti Amici Miei, il nuovo show del regista Giovanni Veronesi in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Ospite della prima puntata insieme a Carlo Verdone, Sangiorgi ha scritto ed interpretato la canzone che fa da sigla finale allo ...

“Vi presento il mio Nuovo amore”. Angelo Sanzio - è lui stesso ad annunciarlo : il Ken umano a cuore aperto : Quando era all’interno della casa più spiata d’Italia ne abbiamo parlato fin troppo. Poi è sparito dai radar ed ora eccolo, ancora una volta, a gamba tesa nel mondo del gossip nazionale. Stiamo parlando di Angelo Sanzio, il Ken italiano, che per la prima volta decide di parlare della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che l’hanno completamente trasformato sentiva la mancanza ancora un ...

Sanità : a Cefalù Nuovo punto screening mammografico (2) : (AdnKronos) - Fino a ieri le donne del comprensorio di Cefalù dovevano recarsi all’ospedale Cimino Termini Imerese, adesso avranno invece l’opportunità di effettuare l’esame nella propria città. Si tratta del tredicesimo punto attivato dall'Asp Palermo che va ad aggiungersi a quelli di Carini, Ex Ip

Sanità : a Cefalù Nuovo punto screening mammografico : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Si amplia la rete dello screening mammografico dell’Asp di Palermo. Da ieri è attivo il nuovo ‘punto screening’ di Cefalù, nei locali dell’Ospedale vecchio, dotato di un mammografo digitale diretto di ultima generazione. Nel primo giorno di lavoro sono state già 16 le donne che hanno effettuato la mammografia nell’ambito del progetto di prevenzione dell’Azienda ...

Maledetti Amici Miei : Haber - Papaleo - Rubini e Veronesi protagonisti del Nuovo show di Rai2. Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi i primi ospiti : Maledetti Amici Miei Superati i 50 anni anagrafici, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi hanno deciso di ‘vuotare il sacco’ raccontandosi senza freni e senza pudore come si fa tra veri Amici. E’ questa l’idea alla base di Maledetti Amici Miei, il nuovo programma di Rai 2 che andrà in onda da domani, giovedì 3 ottobre, in prima serata. Uno show televisivo, prodotto da Ballandi, dove il ...

Nissan IMk - il Nuovo concept a emissioni zero debutta al Salone di Tokyo : Nissan è pronta per lanciare la nuova offensiva elettrica che mostrerà in anteprima al Salone di Tokyo, in apertura dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi. Tra i 14 modelli in esposizione per rappresentare il futuro della mobilità secondo la casa giapponese, anche il nuovo concept Imk: si tratta di uno urban commuter, un veicolo compatto 100% elettrico pensato e progettato per la mobilità urbana, e sviluppato su una nuova piattaforma per ...

San Siro - la provocazione di Roberto Maroni : “Il Nuovo stadio (spero solo del Milan!!) lo intitolerei a Rocco” : Una sorta di provocazione, da tifoso rossonero, quella espressa dall’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Si parla sempre della solita questione legata al nuovo stadio San Siro. Ecco il tweet del politico. “Il nuovo stadio del Milan (spero solo del Milan!!!) lo intitolerei al mitico Nereo Rocco, il Paròn che ha fatto la storia del calcio”. Di seguito la foto. Il nuovo stadio del @acmilan (spero ...

SFOOTING/ Nuovo San Siro : meglio il Panettone Arena o il Ringhiera Stadium? : I progetti finalisti degli studi Manica e Populous per sostituire il "Meazza" hanno superato altre idee di stadio tutte ispirate ai simboli di Milano