Nuoto | International Swimming League Napoli 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sabato 12 e domenica 13 ottobre la Piscina Felice Scandone asarà teatro della seconda tappa della ISL) di, circuito di gare del magnate ucraino Konstantin Grigorishin che ha iniziato il proprio percorso nella tappa di Indias. Una manifestazione innovativa, che vedrà coinvolte in Italia le quattro compagini che abbiamo già visto negli States: le americane Cali Condors e DC Trident e le selezioni del Vecchio Continente degli Aqua Centurions e di Energy Standard, con quest’ultima in evidenza nell’appuntamento presso il Physical Education and Natatorium. Nell’impianto campano i citati Aqua Centurions di Federica Pellegrini vorranno far bene e provare a risalire la china dopo un esordio non brillantissimo in cui si sono pagati alcuni buchi nelle specialità in. Sarà l’occasione di vedere tante ...

LaPresse_news : International Swimming League, la prima tappa a Indianapolis - LaPresse_news : International Swimming League, l'arrivo degli atleti all'Indiana University Natatorium - dirtyhalfdozen : RT @Eurosport_IT: La rivoluzione del nuoto è in arrivo... ???????????? Parte ufficialmente l'International Swimming League, LIVE da sabato 5… -