Notizie del giorno – Traballa la panchina della Sampdoria | il calciomercato | infortuni

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)– E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto un contratto (I POSSIBILI SOSTITUTI) LE ULTIME DI– Ilè andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualcheo di troppo. Altra sconfitta per il Lecce, la seconda ...

Agenzia_Ansa : Regalo del boss, un neonato per il clan. La madre fu pagata 10mila euro. Il Gip,'è dimostrazione di forza' #ANSA - Agenzia_Ansa : Elezioni in #Portogallo, il Partito socialista al 34-38%. Premiata la ricetta del premier Costa, opposizione 10 pun… - matteosalvinimi : Più di 1.000 sbarchi in più rispetto all’anno scorso, un aumento del 110% in meno di un mese. Conte, Renzi, Di Maio… -