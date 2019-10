Nobel per la medicina | ematologi | “Scoperta affascinante | ma auspicio applicazioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una “scoperta frutto della ricerca di base, come spesso è capitato negli ultimi anni: un meccanismo noto, ma che non sapevamo come funzionasse precisamente. E’ un esempiodi come dal laboratorio si potrà giungere all’applicazione clinica di una scoperta, anche se per ora è qualcosa di lontano”. A commentare l’assegnazione del premioper laagli scienziati William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno, è Emanuele Angelucci, vice presidente della Società italiana dia (Sie) e direttore dia e Programma Trapianti dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova, oggi a margine del Congresso della società scientifica in corso a Roma. “Ci sono stati molti premiper la...

