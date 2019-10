Nobel per la medicina 2019 | Kailin | Ratcliffe e Semenza Hanno scoperto come le cellule

Premio Nobel per la Medicina 2019 assegnato a Kaelin - Ratcliffe e Semenza : Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2019 è stato assegnato a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno“. L’annuncio è stato dato come ogni anno dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. Il riconoscimento ammonta a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 830 mila euro. Il ...

Il Nobel per la medicina 2019 va agli studi su come le cellule si adattano alla disponibilità dell’ossigeno : Il Nobel per la medicina e la fisiologia 2019 va a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “Per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno”. Così l’Assemblea del Nobel al Karolinska Instituet a Solna, in Svezia, ha appena assegnato il primo degli ambitissimi riconoscimenti attesi per la settimana, il premio Nobel per la medicina e fisiologia 2019 a William G. Kaelin ...

La diretta del Nobel per la medicina 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=gxAT6Ah06lc Torna il tradizionale e attesissimo appuntamento di ottobre per l’assegnazione dei premi Nobel: nella mattinata di oggi si inizia, come da tradizione, con l’assegnazione dell’ambito Nobel per la medicina e la fisiologia. L’annuncio è atteso intorno alle 11:30 presso il Karolinska Institutet di Stoccolma: nel 2018, il riconoscimento più ambito dagli scienziati era stato ricevuto da James P Allison e ...

2 Nobel per la Letteratura. Greta in pole per la Pace : Saranno due i Nobel per la Letteratura assegnati quest'anno, un fatto che non accadeva da settant'anni. E quest'anno il Nobel per la Pace potrebbe riservare una sorpresa, andare alla giovanissima Greta Thunberg. Da lunedi' si apre la settimana dei riconoscimenti che premiano l'eccellenza intellettuale e umanistica. Si comincia con quello per la Medicina e la Fisiologia, a cui seguiranno nei giorni successivi quelli per la Fisica, la Chimica e la ...

Nobel per la Letteratura 2019 - i vincitori saranno due e il premio sarà “meno eurocentrico e meno maschile” : Il Nobel per la Letteratura quest’anno avrà due premiati. Giovedì 10 ottobre a Stoccolma verrà annunciato il nome del vincitore del 2019 e quello del 2018. Scelta obbligata dopo che l’autunno scorso nessun premio era stato assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva travolto l’Accademia svedese e aveva portato alle dimissioni di gran parte dei giurati. A togliere di mezzo l’imbarazzo degli accademici erano ...

Greta Thunberg è la favorita dei bookmaker per la vittoria del premio Nobel per la pace 2019 : Greta Thunberg è la favorita alla vittoria del premio Nobel per la pace 2019. Ne sono convinti i bookmaker e le agenzie di scommesse, tutti concordi nel dare le maggiori chance si successo alla 16enne diventata paladina della lotta ai cambiamenti climatici. A candidarla alcuni parlamentari norvegesi perché "il movimento di massa lanciato è un grande contributo alla pace"Continua a leggere

Martello (sindaco Lampedusa) : “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno” : Migranti, Martello (sindaco Lampedusa): “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa ...

Clima - scioperi scolastici - panico e allarmismo : perché Greta Thunberg non merita il Nobel per la pace : Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese diventata voce e volto della lotta ai cambiamenti Climatici, è stata nominata per il Nobel per la pace. Greta ha conquistato le prime pagine dei giornali quando ha iniziato a non andare a scuola nell’agosto del 2018 per protestare davanti al Parlamento svedese, con un cartello scritto a mano che recitava “Sciopero scolastico per il Clima”. Da allora, ha ispirato gli studenti di tutto il mondo a ...

Ig Nobel per la Medicina a ricerca sulla pizza : "Se italiana - protegge da malattie e morte" : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia”, si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su ...

“La pizza protegge da malattie e morte - purché fatta e mangiata in Italia” : con questa improbabile ricerca va all’Italia l’Ig Nobel per la Medicina : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia“, come si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano ogni anno alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da ...

Cottarelli - Zamagni e il Nobel per la Pace Yunus portano ad Assisi la "nuova" economia : Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno martedì 3 settembre su economia e futuro sostenibile per l’evento Percorsi Assisi. Saranno l’economista Carlo Cottarelli, il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, e il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni, i relattori di spicco di questo evento.Nella Basilica Superiore di San Francesco, alle ore 21, si terrà la Lectio ...