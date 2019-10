Nobel Medicina ad americani Kaelin | Semenza e al britannico Ratcliffe Scoperto “sensore”

Perché il rapporto cellule-ossigeno ha vinto il Nobel per la medicina : William Kaelin, sir Peter Ratcliffe e Gregg Semenza. Scienziati diversi per background, formazione scientifica, nazionalità. Accomunati però da due particolari: studi seminali sul metabolismo cellulare, e un premio Nobel per la medicina appena assegnato dall’Accademia delle scienze svedese per “la scoperta di come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno”. Vediamo insieme quali ricerche hanno portato questi tre ...

Premio Nobel per la Medicina : ricostruito il meccanismo attraverso cui le cellule “respirano” : Il Premio Nobel per la Medicina 2019 è stato assegnato oggi a a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza: si tratta di “un riconoscimento a un percorso di ricerca di base lungo, a studi noti che hanno ricostruito il meccanismo e le modalità attraverso i quali le cellule ‘respirano’. Una conoscenza basilare consolidata, ma che ha ancora molto da dare in termini di applicazioni pratiche. Sapere come la ...

Chi sono e cosa hanno scoperto i tre vincitori del Nobel per la Medicina : Che le cellule di tutti gli esseri viventi abbiano bisogno di ossigeno è noto praticamente da sempre, ma è stato per secoli un mistero il meccanismo attraverso cui le cellule stesse percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno nell'ambiente. Fino alle scoperte degli americani William Kaelin e Gregg Semenza e del britannico Peter Ratcliffe, premiati oggi con il Nobel per la Medicina. Scoperte, come si sottolinea nella motivazione ...

Premio Nobel per la Medicina 2019 assegnato a Kaelin - Ratcliffe e Semenza : Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2019 è stato assegnato a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno“. L’annuncio è stato dato come ogni anno dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. Il riconoscimento ammonta a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 830 mila euro. Il ...

Il Nobel per la medicina 2019 va agli studi su come le cellule si adattano alla disponibilità dell’ossigeno : Il Nobel per la medicina e la fisiologia 2019 va a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “Per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno”. Così l’Assemblea del Nobel al Karolinska Instituet a Solna, in Svezia, ha appena assegnato il primo degli ambitissimi riconoscimenti attesi per la settimana, il premio Nobel per la medicina e fisiologia 2019 a William G. Kaelin ...

La diretta del Nobel per la medicina 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=gxAT6Ah06lc Torna il tradizionale e attesissimo appuntamento di ottobre per l’assegnazione dei premi Nobel: nella mattinata di oggi si inizia, come da tradizione, con l’assegnazione dell’ambito Nobel per la medicina e la fisiologia. L’annuncio è atteso intorno alle 11:30 presso il Karolinska Institutet di Stoccolma: nel 2018, il riconoscimento più ambito dagli scienziati era stato ricevuto da James P Allison e ...

Ig Nobel per la Medicina a ricerca sulla pizza : "Se italiana - protegge da malattie e morte" : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia”, si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su ...