Netflix su Sky | quando | costi e cosa cambia

Netflix dal 9 ottobre su Sky Q : le modalità e i prezzi dell’offerta : Sky Q Netflix E’ arrivato il momento del debutto per l’attesa partnership tra Sky e Netflix. Dal 9 ottobre vedrà la luce la ’santa’ alleanza tra le due aziende: Netflix sbarcherà su Sky Q e per la prima volta, dunque, sarà possibile vedere i loro contenuti in un’unica modalità. Grazie alla nuova offerta Intrattenimento plus (che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia) i clienti di Sky Q potranno accedere al catalogo ...

Netflix su Sky - tutti i dettagli dell’offerta : Era un progetto nell’aria da tempo ma, come anticipato nei giorni scorsi, ora è stata ufficializzata l’offerta secondo la quale gli abbonati Sky potranno accedere anche al catalogo Netflix: la partnership, già sperimentata nel Regno Unito, permetterà dunque dal 9 ottobre agli utenti Sky di accedere ai contenuti della piattaforma di streaming direttamente dall’interfaccia messa a disposizione dal decoder avanzato Sky Q. I ...

Netflix sbarca su Sky Q dopo l’accordo con Mediaset : è questa la risposta ad Amazon Prime e Disney+? : Netflix sbarca su Sky Q per la gioia degli abbonati e per gli amanti di serie tv e film originali che dal 9 ottobre avranno modo di usufruire di tutto a portata di telecomando. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix grazie all'offerta Intrattenimento plus che unisce l'intrattenimento Sky e Netflix ad un prezzo vantaggioso proprio a partire da mercoledì. L'annuncio è arrivato in pompa magna proprio in ...

Netflix sbarca su Sky Q : dal 9 ottobre film e serie tv "tutti in un unico posto" : Conto alla rovescia per l’accordo Sky-Netflix: il 9 ottobre inizierà ufficialmente la partnership. Ma cosa cambierà per i telespettatori? I contenuti di Sky e di Netflix saranno visibili attraverso un unico box (Sky Q) e per gli abbonati al servizio sono previsti prezzi vantaggiosi.Grazie alla nuova offerta Intrattenimento plus, che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia, i clienti Sky Q potranno trovare le novità del ...

Accordo Sky-Netflix - dal 9 ottobre la partnership in Italia : Sono giorni di grandi accordi, in quel di Netflix. Dopo le voci (che dovrebbero trovare conferma nei prossimi giorni) di un Accordo tra la piattaforma di streaming on demand e Mediaset per la realizzazione di sette film, ecco arrivare un annuncio, questa volta già ufficiale, che vede Netflix e Sky insieme per proporre una nuova offerta ai propri abbonati.Una partnership europea che coinvolgerà da mercoledì prossimo, 9 ottobre 2019, i clienti ...

Netflix arriva su Sky Q dal 9 ottobre - ecco tutti i dettagli dell’offerta Intrattenimento Plus : Netflix arriva su Sky Q a breve l’annuncio ufficiale La parola d’ordine è “Integrare” per Sky che deve diventare un “integratore” di altri contenuti. Questa l’idea di Andrea Zappia Chief Exectuive Continental Europe di Sky Studios durante l’incontro EY Digital Summit a Capri. Integrare anche Netflix, anzi soprattutto Netflix dando seguito a quell’accordo annunciato da diverso tempo e che ...

Sky e Netflix : dal 9 ottobre al via la partnership in Italia : La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. Sky e Netflix porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie TV più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky. Si arricchisce, quindi, l’offerta per i clienti Sky Q e ...

