Nel nord della Siria ci si prepara al peggio | Turchia pronta all' invasione

USA : "La Turchia sta per entrare Nel nord della Siria" - Ankara conferma : La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine ...

Rifiuti illeciti in capannoni abbandonati Nel nord Italia e in una cava in Calabria : 11 arresti : Riempivano di Rifiuti illeciti capannoni nel Nord Italia e ne seppellivano altri in una cava dismessa in Calabria. Undici persone connesse allo stesso giro illecito che emerse dopo il rogo di Corteolona (Pavia) sono state arrestate dai Carabinieri Forestali dei Gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

LIVE Italia-Tunisia 3-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Nelli e Sbertoli trascinano gli azzurri : tutto facile con i nordafricani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Tunisia 3-0 9.40: sarà molto più dura questa notte alle 5.30 contro la Polonia. Noi ci saremo con la diretta LIVE del match di Fukuoka che chiude la prima settimana di gare. Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a domani 9.39: Bella prestazione di Sbertoli, efficace a muro, in battuta e anche in attacco e preciso in regia, bene Nelli in attacco, buon ...

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3 Nel nord : Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata nella notte, alle 01:52 ora italiana, nel nordest della Bosnia-Erzegovina. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km est da Mramor a una profondità di circa 10 km (dati EMSC). Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3 nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche in India : sempre più grave il bilancio delle vittime - 140 morti Nel nord : sempre più grave il bilancio delle Piogge monsoniche nell’India settentrionale: si contano circa 140 morti, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. Negli ultimi 4 giorni ben 111 persone sono morte nella regione dell’Uttar Pradesh e altre 28 nella vicina area del Bihar, a causa del monsone, che quest’anno si sta “attardando”. Molti residenti di Patna, la capitale del Bihar, hanno dovuto abbandonare le loro ...

Mafia : 70 arresti in tutta Italia - anche il Nord Nelle mani della Stidda di Gela : Stangata della polizia nei confronti della Stidda di Gela: una vasta operazione ha portato all’arresto di 70 persone tra capi, gregari e affiliati alla cosca Di Giacomo. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per 35 milioni di euro. Si tratterebbe dei proventi di attività illecite, poiché il clan avrebbe esteso il proprio metodo estorsivo anche in alcune regioni del Nord, gestendo al contempo il traffico di droga ed ...

Mafia - 70 arresti tra Gela e Brescia contro la Stidda. “Al Nord metamorfosi evolutiva con infiltrazioni Nell’economia legale” : Cinquecento uomini armati erano pronti a scatenare una nuova guerra di Mafia. È quanto ritiene di aver accertato la Polizia nell’indagine contro la Stidda di Gela che ha portato questa mattina a 70 arresti e sequestri per 35 milioni di euro. La cosca, stando alle intercettazioni, aveva una potenzialità “militare” costituita, appunto, da 500 persone. “Cinquecento leoni”, come si chiamavano tra di loro durante le telefonate ...

È in corso un grande incendio in un impianto chimico di Rouen - Nel nord della Francia : Dalle 3 di questa notte a Rouen, nel nord della Francia, c’è un grande incendio in un impianto dell’azienda chimica Lubrizol. Intorno all’edificio è stato istituito un perimetro di sicurezza dal diametro di circa 500 metri e al momento sono

Terremoto : scossa Nel Mare del Nord [MAPPE e DATI] : Giornata impegnativa dal punto di vista geologico. Nel primo pomeriggio di oggi infatti una violenta scossa di Terremoto si è verificata in Pakistan, causando morti e feriti. Non solo: una scossa di Terremoto è stata registrata nel Mare del Nord, tra il Regno Unito e la Norvegia. La scossa, di magnitudo 4.6, si è verificata alle ore 15:38. L’epicentro è stato localizzato nel Mare del Nord, mentre l’ipocentro a soli 10.0 Km di ...

Allerta Meteo Toscana : domani piogge e temporali Nel nord della regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalle ore 8 e fino alle 17 di domani, per la Lunigiana, la Versilia, le Valli del Serchio e della Lima, nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia. Attese domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci e temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della Toscana: la causa va ...

Opera attribuita a Cimabue ritrovata Nel nord della Francia : Il “Cristo deriso” è un'Opera su legno di piccole dimensioni (25,8 cm su 20,3 cm), dipinta a tempera a uovo su fondo dorato. Stimato fra 4 e 6 milioni di euro, sarà messo all’asta, a Senlis, il 27 ottobre

ENel : avviata scissione parziale asset nord americani Egp : Roma, 23 set. (AdnKronos) – avviata la scissione parziale di Enel Green Power che prevede l’assegnazione, in favore di Enel, delle partecipazioni totalitarie detenute da Egp in Enel Green Power North America, Inc. ed Enel Green Power Development North America, LLC, società attive nelle rinnovabili in nord America, progetto approvato dagli organi di amministrazione di Enel e di Egp. Lo rende noto Enel in un comunicato precisando che ...

ENel : avviata scissione parziale asset nord americani Egp (2) : (AdnKronos) – Gli effetti civilistici della scissione decorreranno dal primo febbraio 2020, purché a tale data sia stata effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione previste dall’art. 2506-quater del codice civile ovvero, se successiva, dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione o dalla diversa data successiva eventualmente stabilita nell’atto di scissione. I soci di Enel ...

