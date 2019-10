Nazionale | la Figc presenta il nuovo kit Rinascimento | Italia-Grecia con la maglia verde

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Direttamente dagli archivi, rinnovato per una nuova generazione di giocatori, PUMA Football ha creato un kitper lache si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri. Il kit segna una nuova era per lanel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa Azzurra. Con motivi ispirati ai tessuti e all’architettura del, il coloredel kit risale alla ‘’ indossata per un’unica volta dall’durante la vittoria per 2-0 contro l’Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo quell’occasione, le Nazionali giovanili hanno adottato ilcome Home kit. L’azzurro, infatti, è rimasto per anni un’esclusiva dellamaggiore, un obiettivo da ...

Vivo_Azzurro : Il kit #Rinascimento della #Nazionale ???? celebra i nuovi talenti italiani L'articolo ???? - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione a #Euro2020 contro #Grecia ???? e… - Vivo_Azzurro : #AzzurriLegends ?????? #Schillaci, #Zambrotta, #Balzaretti e #DiLivio sono solo alcune delle 24 stelle ? azzurre che… -