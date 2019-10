Naufragio al largo di Lampedusa - 2 morti : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Sono 2 i corpi senza vita finora recuperati in un Naufragio avvenuto la notte scorsa al largo di Lampedusa, 22 i migranti tratti in salvo in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Attualmente sono in corso le ricerche dei dispersi con l

Naufragio al largo di Lampedusa - 2 morti : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Sono 2 i corpi senza vita finora recuperati in un Naufragio avvenuto la notte scorsa al largo di Lampedusa, 22 i migranti tratti in salvo in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Attualmente sono in corso le ricerche dei dispersi con l’impiego di unità aeronavali della Guardia Costiera e con una motovedetta della Guardia di Finanza.Sono state diverse le ...

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro Naufragio morti sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - Naufragio al largo del Marocco : 16.00 Nel tentativo di raggiungere l'Europa un gommone è naufragato al largo di Mohammedia, 70 km a sud della capitale del Marocco, Rabat. Recuperati sette cadaveri, mentre tre persone sono state trovate ancora in vita. Nel frattempo continuano le ricerche di altri eventuali occupanti del gommone. E mentre resta inascoltato l' allarme di Alarm Phone per un'imbarcazione in pericolo con 56 persone a bordo, al largo della Libia, in un tweet Unhcr ...

Maltempo - Naufragio nel Mediterraneo : almeno 40 morti al largo delle coste della Libia : Si stima che almeno 40 persone siano annegate al largo delle coste della Libia in un nuovo naufragio nel Mar Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unhcr. “Questo scioccante incidente ha spinto l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, a rinnovare la sua richiesta urgente di intervento per salvare vite umane”, si legge. Circa 60 sopravvissuti sono stati soccorsi e portati a terra nella ...

Migranti - Naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

