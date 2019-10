Napoli | ore 19 30 | giù le luci al Corso Umberto La singolare protesta dei commercianti

Torino-Napoli - prova deludente : ma manca un calcio di rigore per gli azzurri : Torino-Napoli, prova deludente: ma manca un calcio di rigore per gli azzurri Napoli rigore Ghoulam| Il Napoli ha giocato male e di conseguenza non si cercano alibi, ma manca un rigore per gli azzurri ed è giusto dirlo. Doveri infatti sorvola su una clamorosa trattenuta di Armando Izzo su Faouzi Ghoulam al minuto numero 81. Il difensore granata trattiene vistosamente l’algerino aggrappandosi al collo: per l’arbitro non ...

Tifosi del Napoli invadono settore granata - in 59 rischiano il daspo (VIDEO) : Secondo quanto riportato dall’edizione online de IL Mattino ci sarebbero stati momenti di tensione durante Torino-Napoli tra i Tifosi delle due squadre quando, a partita già iniziata, una cinquantina di sostenitori napoletani ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Il gruppo di Tifosi del Napoli ha iniziato ...

Live Torino Napoli 0-0 : Llorente - due occasioni sprecate : Sorpresa! Dopo il passo falso di Genk, il Napoli torna al tridente con il ritorno in campo di Insigne, schierato nella posizione a lui più congeniale di esterno d'attacco. Fuori Milik e...

Live Torino Napoli 0-0 : Llorente entra e si divora il gol : Sorpresa! Dopo il passo falso di Genk, il Napoli torna al tridente con il ritorno in campo di Insigne, schierato nella posizione a lui più congeniale di esterno d'attacco. Fuori Milik e...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : dentro Llorente al posto di Insigne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Acrobazia di Belotti che non trova la rete per pochissimo sul secondo palo. 66′ Fuori Insigne e dentro Llorente nel Napoli. 64′ Fabiàn Ruiz si coordina per calciare dal limite dell’area, tiro fuori di molto. 62′ Azione insistita del Torino che prova a crossare più volte senza trovare il tiro. 60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di ...

Movida violenta a Napoli - accoltellato 17enne al Vomero : fermato l'aggressore - ha solo 18 anni : È stato arrestato questa mattina il giovane che nella notte tra sabato e domenica ha accoltellato un 17enne dopo una lite tra gang a via Scarlatti, nel cuore della Movida del Vomero. Il...

Alba di terrore a Fuorigrotta e Bagnoli : scossa di terremoto sveglia la città di Napoli : Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nella zona dei Campi Flegrei. Ad avvertirla tutta la zona flegrea ma anche interi quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. L’osservatorio Vesuviano ha indicato nel suo servizio di sismografo online la scossa avvertita da molti residenti. La scossa è stata registrata alle ore 7,08 con magnitudo 2.2 della scala Ritcher con epicentro nella zona dei ...

Di Lorenzo convocato in Nazionale : l’ennesimo acquisto sbagliato dal Napoli : Carlo Ancelotti gli ha conferito la laurea. Dopo Napoli-Brescia ha detto di lui: «È uno dei pochi giocatori cui non bisogna spiegare tutto, perché capisce sempre cosa bisogna fare». È stata la prima vera promozione per Giovanni Di Lorenzo, esterno di difesa, acquistato in estate dall’Empoli. Uno dei tanti acquisti del Napoli, che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Poi, come sempre, il campo ha smentito i mugugni. Ecco gli altri ...

Napoli - il talento di Gaetano a disposizione di Ancelotti : “è il miglior allenatore per un giovane” : “Con Ancelotti sono cresciuto tanto, e’ il miglior allenatore che possa avere un giovane come me”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il calciatore si candida ad essere protagonista per il futuro. “Ancelotti e’ il meglio che un giovane possa desiderare come allenatore – ha detto il calciatore classe 2000 -. Ha esperienza, grande ...

Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne : dopo la lite c'è il compromesso : Finita l' iniziale luna di miele, adesso Carlo Ancelotti deve fronteggiare un primo momento di tensione, il cui esito determinerà il futuro prossimo del Napoli. I risultati delle ultime partite c' entrano fino ad un certo punto, perché il tecnico reggiano - mai così nervoso e corrucciato - si ritrov

CorSport : Torino-Napoli - emergenza difesa. Di Lorenzo a sinistra o al centro? : Contro il Torino le prime difficoltà da risolvere riguardano la difesa. Maksomovic è fuori uso per infortunio, Koulibaly per squalifica. Anche Mario Rui è indisponibile. A Torino toccherà a Ghoulam prendere il posto del portoghese. Per il resto, il Corriere dello Sport ipotizza che a destra venga confermato Di Lorenzo, che finora ha sorpreso con prestazioni positive sia in campionato che in Champions. Mentre centrali di difesa saranno Luperto e ...

Napoli - il poliziotto diventato rapinatore per l?azzardo : «Una vita bruciata» : La verità era venuta a galla dopo che gli agenti del commissariato di Sorrento erano piombati in casa sua per arrestarlo. Da ispettore di polizia penitenziaria, infatti, Gianni (nome di...

Domani su Radio Amore (ore 15) parte SpaccaNapoli : la leadership di Ancelotti si addice al Napoli? : Comincia venerdì 4 ottobre la trasmissione Radiofonica Spaccanapoli in onda alle 15 su Radio Cuore. Presentano Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore. Nella prima puntata si parlerà di leadership. Con questi calciatori ed in questo contesto è efficiente la leadership calma di Ancelotti? Qual è il miglior stile di direzione per un parco calciatori come quello del Napoli? Ne parleremo a #Spaccanapoli , nuovo programma Radiofonico curato e ...

