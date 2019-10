Napoli e la Campania sott' acqua | «Allerta meteo anche per domani»

Napoli - torna l'incubo bomba d'acqua : allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, a partire dalla mezzanotte di...

Napoli - falsa partenza al concorsone della Regione Campania : quattro ore di ritardo e malori in sala : Hanno preso il via questa mattina nella Mostra d'Oltremare le prove preselettive del concorso Ripam Campania, promosso nell'ambito del Piano per il lavoro elaborato dalla Regione Campania....

Napoli - via al concorsone della Regione Campania : la carica dei 303.965 partecipanti : Hanno preso il via questa mattina nella Mostra d'Oltremare le prove preselettive del concorso Ripam Campania, promosso nell'ambito del Piano per il lavoro elaborato dalla Regione Campania....

Napoli - saluti romani ai funerali dell’ex governatore della Regione Campania Antonio Rastrelli : Appena il feretro di Antonio Rastrelli, ex governatore della Regione Campania morto il 15 agosto, è comparso sul sagrato della chiesa, qualcuno ha dato gli “attenti” e per tre volte ha urlato “camerata Rastrelli!” mentre gli altri hanno risposto “presente”. Intorno, braccia alzate, come vuole il saluto fascista. Si sono conclusi così i funerali dello storico militante del Movimento sociale italiano e poi di ...

Caldo - temperature torride in Campania : a Napoli aiuti agli anziani : Non dà tregua il picco di Caldo torrido che sta interessando da ieri la Campania. Le temperature dovrebbero abbassarsi da domani: chi può si rifugia in spiaggia, chi rimane in città scappa il luoghi freschi grazie a condizionatori e ventilatori. In linea con il bollettino diramato ieri dalla Protezione civile regionale, le temperature restano sopra i +30°C , con punte anche di sei gradi oltre la media stagionale e un tasso di umidità ...

Juventus-Napoli - tolto il divieto d'ingresso per i nati in Campania : Parziale retromarcia della Juventus sulle modalità di vendita' dei biglietti per la super sfida con il Napoli, in programma il 31 agosto.

Juve-Napoli non sarà più vietata ai nati in Campania. La mia "Giuve" è meridionale e universale : La Juventus, alla fine, rimediando a una brutta figura, permetterà ai “nati in Campania”, ma “non ai residenti”, di poter acquistare il biglietto e assistere al match casalingo con il Napoli del 31 agosto. Io sono contrario a questi divieti, soprattutto per quanto concerne uno spettacolo pubblico come il calcio. Ma, ormai, tutto è diventato “questione di sicurezza”. Anche il football, da tempo, ...

Il divieto di Juve-Napoli per i nati in Campania finisce su Mundo Deportivo : Arriva sui giornali stranieri la notizia della questione riguardante i biglietti di Juve-Napoli la cui vendita era inizialmente stata vietata ai nati in Campania dal club bianconero. Ne scrive oggi il Mundo Deportivo che conferma che la decisione è stata revocata ieri, ma che la questione ha evidenziato ancora di più il divario e la distanza che c’è tra il nord e il sud del paese. Il quotidiano sportivo spagnolo fa notare che neanche il ...

Cos’è questa storia dei biglietti di Juventus-Napoli vietati ai nati in Campania : Erano stati messi in vendita pochi giorni fa, suscitando molte polemiche, ma oggi la Juventus ha cambiato idea

Biglietti Juve-Napoli - c'è il dietrofront : tolto il divieto per i nati in Campania : La società bianconera era finita nella bufera per la decisione di vietare la vendita dei Biglietti per il big match del 31...

Juventus-Napoli - caos biglietti risolto… a metà : tolto il divieto per i nati in Campania - resta per i residenti : Bufera sulla Juventus per la vendita dei biglietti relativi al big match contro il Napoli: tolto il divieto per i nati in Campania, resta per i residenti La partita Juventus-Napoli non sarà vietata ai tifosi nati in Campania. Lo ha comunicato la Juventus rilasciando alcune novità in merito alle modalità per la vendita libera dei biglietti per il big match del prossimo 31 agosto: scelte condivise con il gruppo operativo di sicurezza (Gos) ...

Juventus-Napoli - tolto il divieto che impediva la vendita dei biglietti ai nati in Campania. Confermata la restrizione per i residenti : Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in Campania. A deciderlo, questa volta, non è il club bianconero, che l’8 agosto aveva comunicato il divieto per la partita in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La decisione arriva direttamente dal gruppo operativo di sicurezza (Gos), che – proprio a seguito delle disposizioni secondo cui sono le stesse società sportive a gestire l’accesso, l’indirizzamento e il controllo ...

Juventus Napoli vietata ai nati in Campania : Ferlaino attacca : e Sarri? : Juventus Napoli vietata ai nati in Campania: Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ha conquistato con la propria formazione due scudetti ed una Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di ” la Repubblica” del divieto di vendita dei biglietti alle persone nate in Campania per la sfida Juve-Napoli, big match della seconda giornata di […] More

Biglietti Juventus-Napoli - ufficialmente tolto il divieto di vendita per nati in Campania : Dopo il caos Biglietti di Juventus e Napoli è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero. A seguito disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna, sono state definite le seguenti misure organizzative riguardanti la vendita dei Biglietti per il Match Juventus—Napoli del 31 agosto 2019. Le misure sotto elencate riguardano tutti i settori ad esclusione del settore ospiti per il quale l’Osservatorio ...