Musei statali valgono 1,6% del Pil

Investire in cultura fa bene al Paese: i 358nel 2018 hanno prodotto 27 mld di euro pari all'1,6 del Pil, con 117 mila posti di lavoro,generando 278mln di ricavi e portando 53 milioni di visitatori in Italia.E'quanto emerge da una ricerca di Boston Consulting Group per il Mibact. "Investire in cultura e nel nostro patrimonio museale fa bene alle menti,alle anime ma fa anche molto bene all'economia del Paese",ha detto il ministro dei Beni culturali Franceschini.(Di lunedì 7 ottobre 2019)