MotoGP | Mondiale 2019 | mancano quattro gare alla conclusione | Marc Marquez lascerà spazio

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

MotoGP - Marquez in Thailandia vince gara e mondiale : Lo spagnolo della Honda è iridato: batte Quartararo in volata e Viñales. 4° Dovizioso, 6° Morbidelli, 8° Rossi

MotoGP - Rins mette in guardia Dovizioso : “la mia intenzione è quella di finire secondo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti ...

MotoGP - Dovizioso si arrende : “il Mondiale ormai è finito - il divario da Marquez è davvero grosso” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Thailandia, in programma domenica sul circuito di Buriram Quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa a Buriram per il Gran Premio della Thailandia, che potrebbe regalare a Marc Marquez l’ottavo titolo Mondiale in carriera, il sesto in top class. Allo spagnolo basterà conquistare due punti in più di Dovizioso per ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Arriviamo a Buriram in grande forma - punto al terzo posto nel Mondiale” : Maverick Viñales si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019 con grande fiducia in seguito agli evidenti progressi tecnici messi in mostra dalla Yamaha negli ultimi appuntamenti. Lo spagnolo classe 1995, dopo il quinto posto dell’Austria alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi, è salito di colpi raccogliendo due terzi posti a meno di 2″ dal successo e poi un quarto ad Aragon perdendo il ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez sta togliendo interesse al Motomondiale. Titolo mai in discussione - Campionati già scritti in partenza : Guadagnare punti su Andrea Dovizioso e chiudere i giochi. Marc Marquez in Thailandia, sede del quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, avrà il primo match point. Dopo aver ottenuto l’ottavo successo stagionale ad Aragon (Spagna) e il tredicesimo podio di quest’annata trionfale, l’asso della Honda si prepara a porre il suo sigillo. Si prefigura l’ottavo Titolo iridato per il campione nativo di Cervera che, senza se ...

MotoGP – Marc Marquez in Thailandia motivato - ma lo spagnolo non pensa al titolo Mondiale : “l’approccio non cambia” : Marc Marquez non pensa al titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp della Thailandia La MotoGp torna protagonista: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Aragon, i campioni delle due ruote volano in Thailandia, per iniziare il lungo tour extra europeo. Marquez, a Buriram, si gioca il primo match point: tante sono infatti le combinazioni che permettono allo spagnolo della Honda di essere nuovamente ...

MotoGP - analisi Mondiale 2019 : Marquez vicinissimo all’ottavo sigillo - Dovizioso reagisce d’orgoglio : Il quattordicesimo appuntamento del MotoMondiale si è chiuso ieri con l’ottava vittoria stagionale di Marc Marquez che è stato autore di un vero e proprio dominio per tutto il weekend del GP di Aragon di MotoGP fin dal venerdì mattina. Lo spagnolo non si trovava così a suo agio dal Sachsenring e l’impressione che lascia ogni volta che il tracciato si adatta perfettamente alla sua moto o al suo stile di guida è che davvero non ci ...

MotoGP - Marquez cannibale : domina il Gp di Aragon davanti a super Dovizioso - mondiale a un passo : Lo spagnolo Marc Marquez su Honda ha vinto in scioltezza il gp di Aragon di MotoGp. In testa dall'inizio, il leader del mondiale e padrone di casa ha preceduto di quasi 5" l'italiano Andrea Dovizioso su Ducati. Terza l'altra Ducati di Jack Miller, solo ottavo Valentino Rossi. Marquez è così sempre p

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - allarme rosso! Debacle a Misano e Yamaha pericolosa : Non è stato un weekend facile per la Ducati quello di Misano, sede del 13° round del Mondiale 2019 di MotoGP. I test che si erano tenuti la scorsa settimana erano stati un indizio delle problematiche della Rossa: poco grip sull’anteriore e tante difficoltà in percorrenza di curva. Il fine settimana iridato non ha dato risposte diverse e quindi il sesto posto di Andrea Dovizioso è quasi da considerare un ottimo risultato per i guai in cui ...

MotoGP - Mondiale 2019 : per Valentino Rossi un finale di stagione da limbo? : Il Mondiale MotoGP 2019 mette in archivio il 13esimo appuntamento della sua stagione e si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci ...

MotoGP : Franco Morbidelli debutta nel Mondiale Endurance a dicembre con la 8 Ore di Sepang : Franco Morbidelli farà il suo debutto assoluto nel mondo dell’Endurance dal 13 al 15 dicembre in occasione della prima edizione della 8 Ore di Sepang, nuova tappa del Mondiale EWC. L’attuale pilota MotoGP della Yamaha Petronas farà parte di un equipaggio composto anche dall’olandese Michael Van der Mark (4° nel Mondiale Superbike) e dal padrone di casa malese Hafizh Syahrin (in MotoGP con il Team KTM Tech 3) per la sua prima ...