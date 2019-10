Morto l' attore statunitense Rip Taylor celebre ​per Mamma ho riperso l' aereo

Tv e cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è Morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...

Incidente Agrigento - scontro tra tir e trattore in galleria : 1 Morto - traffico in tilt : Incidente mortale oggi a Ribera, in provincia di Agrigento, sulla statale 115: un tir e un trattore si sono scontarti all'interno della galleria Mangone in direzione Sciacca per cause ancora in via di accertamento. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Terrasi, è morto sul colpo dopo che il mezzo sul quale viaggiava lo ha schiacciato capovolgendosi. Disagi alla circolazione.Continua a leggere

Tv e cinema in lutto : l’attore Aron Eisenberg è Morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

Morto Brian Turk - addio ad un altro attore di Beverly Hills 90210 : scomparso a 49 anni per un cancro : È Morto un altro attore della serie tv Beverly Hills 90210: si tratta di Brian Turk che nel 1995 aveva interpretato il personaggio di “Tiny“. Aveva 49 anni e da tempo lottava contro un cancro al cervello che l’aveva costretto a lasciare il mondo dello spettacolo. L’annuncio è arrivato dal suo manager: “Purtroppo Brian è Morto venerdì mattina per complicazioni del suo cancro. Grazie per il continuo sostegno alla famiglia ...

Raffaella Mennoia e Stefano Carriero di UeD piangono Federico Palmieri - l’attore Morto suicida : La morte improvvisa dell'attore romano, che si è tolto la vita a soli 41 anni, è stato un lutto doloroso per due membri della redazione di Uomini e Donne, che lo conoscevano da anni. Stefano Carriero e Raffaella Mennoia hanno scritto sui loro social commoventi messaggi di addio rivolti all'amico.Continua a leggere

È Morto John Wesley - celebre attore di Willy il Principe di Bel Air : Si è spento all'età di 72 anni John Wesley, celebre attore degli anni '70 e '80 famoso in Italia per aver interpretato il Dottor Hoover nella sit com che ha lanciato Will Smith Willy il Principe di Bel Air. L'attore John Wesley è morto dopo aver combattuto per tanto tempo contro un mieloma multiplo che lo ha ucciso all'età di 72 anni. Famosissimo negli Stati Uniti d'America avendo alle spalle la partecipazione ad oltre 100 film e sitcom, in ...

Morto suicida l'attore Federico Palmieri : Si è impiccato ad un albero del giardino condominiale. Così è Morto l’attore romano Federico Palmieri, 41 anni, fondatore del Teatro dei Balbuzienti. L’attore è stato trovato ieri (5 settembre) privo di vita nel giardino dello stabile nella zona di Piazza Bologna dove viveva con la madre. Attore, regista e autore di teatro e cinema, Palmieri aveva ottenuto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio ...

