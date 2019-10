Morto Ginger Baker | batterista dei Cream Terrore dei musicisti e del fisco

Ginger Baker - Morto lo storico batterista dei Cream : È morto all’età di 80 anni Ginger Baker, fra i più influenti batteristi del rock. Co-fondatore dei Cream, nella sua lunga carriera aveva suonato anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti. Ne dà notizia la Bbc. Lo scorso 25 settembre, Baker era stato ricoverato in ospedale. La notizia della scomparsa è stata annunciata sui social attraverso il profilo dell’artista. We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this ...