Morta a 94 anni Olga De Bianchi | staffetta partigiana sempre presente alle cerimonie del

È Morta la tartaruga Alagba : considerata “sacra” e con “poteri curativi” - aveva 344 anni : È morta a 344 anni a Ogbomoso, in Nigeria, Alagba, la tartaruga considerata sacra e dai poteri curativi che viveva nella casa del capo tradizionale. Molto amata da residenti e pellegrini che le facevano visita ogni giorno per le sue presunte proprietà curative, l’animale è morto dopo una malattia durata pochi giorni.Continua a leggere

Morta Tamara Fiorini - la stilista è Morta a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia : È morta a 43 anni la stilista riminese Tamara Fiorini, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. La donna si è spenta domenica scorsa in ospedale, dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “È morta tra le mie braccia, trovando ancora una volta la forza di sorridere”, ha detto il marito al Resto del Carlino. La moda era sempre stata la sua grande passione fin da piccola e dopo il ...

Morta Kim Shattuck - la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una lotta contro la Sla : aveva 56 anni : È Morta a 56 anni dopo una battaglia contro la Sla durata due anni Kim Shattuck, la cantante e chitarrista dei Muffs. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito con un commosso post su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la Sla durata due anni – ha scritto -. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua ...

Tir perde carico in Valtellina - Morta anche la madre : aveva 52 anni : Tragedia senza fine in Valtellina. È morta nella notte all'ospedale di Sondalo (Sondrio) l'automobilista di 52 anni rimasta gravemente ferita dal carico di legname perso ieri da un Tir...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Oksana Chusovitina - highlander imMortale. 44 anni di cuore - insegue l’ottava Olimpiade! : Da Indianapolis 1991 a Stoccarda 2019. In mezzo 28 anni di agonismo, una gravidanza, tanti trionfi e una carisma al di fuori del comune, un cuore e una grinta tipici solo degli highlander di un’epoca che non c’è più. Signori e signore, Oksana Chusovitina è ancora qui: dal suo primo Mondiale sono passati quasi tre decenni, nella magica settimana di Indianapolis vinse tre medaglie (oro con la squadra e al corpo libero, argento al ...

Una ragazza di 14 anni è Morta nel sonno per l’esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

Lutto per Mel B - Morta la bisnonna di 107 anni. La cantante vola ai Caraibi per l'addio - : Novella Toloni La cantante delle Spice Girls ha cancellato tutti gli impegni per volare a Nevis, piccola isola dei Caraibi, e dare l'ultimo saluto all'anziana bisnonna deceduta Prosegue il difficile momento della cantante Mel B. Dopo la denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex assistente personale, che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti per oltre 200mila dollari, la componente delle Spice Girls è stata colpita da un ...

Morta Jessye Norman - addio a 74 anni alla stella della lirica internazionale : Jessye Norman, stella della lirica internazionale, è Morta ieri a New York all'età di 74 anni. Il soprano di scuola wagneriana, vincitrice di ben quattro Grammy Award, era ricoverata all'ospedale Mount Sinai St. Luke, dove si trovava per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.Continua a leggere