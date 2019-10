Milano Una nuova area giochi inclusiva e 200 piante lungo le sponde Lambro

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega 2019 : programma - orari e tv : Venerdì sera (ore 20.45) secondo impegno europeo per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina farà il suo esordio casalingo contro lo Zalgiris Kaunas. Da riscattare c’è immediatamente il ko con il Bayern Monaco, con l’Armani Exchange obbligata a vincere. L’Olimpia si è in parte ripresa vincendo in campionato contro Trieste, ma è ovvio che c’è grande attesa per l’Eurolega, dove Milano si presenta con ...

Bonucci sicuro : “A Milano vedremo una grande Juventus” : “A Milano faremo una grande prestazione: vedremo una grande Juventus“. Sicurezza e convinzione nelle parole, a Sky Sport, del difensore bianconero Leonardo Bonucci. “In queste sfide è sempre difficile dare una favorita. Loro hanno iniziato alla grande il campionato, come era facile prevedere con l’arrivo di Conte. Sono una grande squadra”.L'articolo Bonucci sicuro: “A Milano vedremo una grande ...

Milano : sequestrata droga e una pistola lanciarazzi - arrestato : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati droga e una pistola lanciarazzi priva di matricola a Milano. I carabinieri di Rho hanno arrestato un uomo di 61 anni con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacente. I militari hanno perquisito casa e un terreno agricolo di sua proprie

Milano - la mamma di Luca - 20 anni - finito in coma dopo una festa : 'Diteci cos'è successo' : 'Diteci cosa è successo a Luca'. Non si dà pace la mamma del ventenne originario di Rho, ma residente a Lainate, finito in coma a fine luglio dopo una festa di compleanno tra amici a Nerviano (a pochi km da Milano). Il ragazzo è rimasto invalido e sta affrontando un delicato percorso di recupero psicologico. Gli inquirenti hanno stabilito che i traumi, gravissimi, riportati dal giovane non sono però compatibili con una semplice caduta (come ...

Nubi all’orizzonte per Netflix : la procura di Milano avvia una indagine per omessa dichiarazione dei redditi : Tutti amano Netflix. Addirittura si potrebbe dire che il lavoro del colosso statunitense è talmente buono e abbondante da risultare stucchevole. Nonostante l’elevato tasso di dipendenza del pubblico verso il servizio di streaming online, è di oggi la notizia che la procura di Milano ha avviato una indagine per “omessa dichiarazione dei redditi”. Secondo quando dichiarato dalla procura di Milano, è stato aperto un fascicolo ...

Gli effetti nefasti del Decreto Sicurezza. Una notte alla Stazione di Milano : Naturalmente la mie considerazioni riguardano solo una piccola parte delle persone che io ho incontrato nel mio lavoro di medico sull’unità mobile di Medici Volontari Italiani. Si tratta di un camper suddiviso in due parti: davanti ha un piccolo spazio adibito all’accoglienza e sul retro una parte più grande che funge da ambulatorio, ben attrezzato per le visite mediche.Questo camper è posizionato davanti alla ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola (2) : (AdnKronos) – La polizia è intervenuta nell’istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l’esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L’istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l’Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto ...

Milano - un 23enne aggredisce una 17enne in un tram : arrestato : Ha vissuto attimi di vero terrore una ragazza di 17 anni sabato mattina a Milano, dove in un tram dell'Atm è stata avvicinata da un 23enne senza scrupoli. L'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe adocchiato la giovane che era tranquillamente seduta al suo posto, poi una volta vicino a lei le avrebbe detto una frase agghiacciante, che ha lasciato sotto shock la giovane. "Sei violentabile" - queste sono le parole che l'aggressore ...

Milano - resta in carcere l’uomo accusato di aver molestato una 17enne sul tram. Ha precedenti per danneggiamento : restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in ...

Milano - 17enne molestata e minacciata con una mannaia su un tram : salvata dall'aiuto di una donna : La giovane stava viaggiando sulla Linea 5 intorno alle 7 di sabato mattina quando un uomo le avrebbe detto: "Sei violentabile".

A Milano c’è una scuola unica al mondo - pronta per l’Unesco : Ciao, devo dirti che anche noi qui ad Abbiategrasso apprezziamo molto la tua campagna per rendere siti Unesco così tante località della nostra bella Lombardia. Vorrei quasi dirti che al bar della Posta siamo diventati innamorati fissi della rubrica. E aspettiamo ogni volta che ci segnali un posto nu

Una ragazzina è stata molestata a minacciata con una mannaia su un tram a Milano : Sabato mattina, una diciassettenne che si trovava a bordo di un tram della linea 5, a Milano, è stata molestata e minacciata da uno sconosciuto che poi ha estratto una mannaia. L'uomo, che si era poi dato alla fuga, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia e ora si trova nel carcere a San Vittore. L'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha ringraziato la Polizia "per l'encomiabile lavoro ...

Sciopero per il clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...