Milano dà l'ultimo saluto a Giorgio Squinzi | patron della Mapei e del Sassuolo FOTO

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...