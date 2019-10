Milan | rischia di saltare l' arrivo di Luciano Spalletti

Genoa-Milan - Giampaolo pronto alla rivoluzione : Suso e Piatek rischiano il posto : Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan, che sabato sera, alle ore 20.45, affronterà il Genoa al Marassi. La squadra di Giampaolo dovrà cercare di uscire dalla crisi dopo le tre sconfitte consecutive arrivate contro Inter, Torino e Fiorentina. Per la sfida contro il Grifone, il tecnico abruzzese starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Come riportato da Sportmediaset, Piatek ...

Genoa-Milan - Giampaolo pronto alla rivoluzione : Suso e Piatek rischiano il posto : Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan, che sabato sera, alle ore 20.45, affronterà il Genoa al Marassi. La squadra di Giampaolo dovrà cercare di uscire dalla crisi dopo le tre sconfitte consecutive arrivate contro Inter, Torino e Fiorentina. Per la sfida contro il Grifone, il tecnico abruzzese starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Come riportato da Sportmediaset, Piatek ...

Panchina Milan - cena Maldini-Shevchenko : suggestione in casa rossonera - Giampaolo rischia l’esonero : Panchina Milan – Sono ore bollenti in casa Milan, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare in casa contro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione di Giampaolo è appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. ...

Fiorentina show - Milan affonda e ora Giampaolo rischia : Sprofondo rossonero. La Fiorentina banchetta 3-1 a San Siro sui resti del Milan, macerie di un club che non riesce proprio a risollevarsi. Quattro sconfitte nelle prime sei per i rossoneri, sedicesimi in classifica e ad appena un punto dalla zona retrocessione: per trovare una partenza cosi' misera bisogna tornare all'anteguerra, stagione 38/39. La ''fiducia'' della dirigenza a Giampaolo (espressa anche nel pre-gara dal ds Massara) rischia di ...

Disfatta Milan - la Fiorentina passeggia a San Siro : 1-3. Zona retrocessione - Giampaolo rischia : Sarà dura per Giampaolo conservare la panchina. Il suo Milan è stato sconfitto in casa 3-1 dalla Fiorentina di Chiesa e Ribery e anche Castrovilli. L’attenuante dei rossoneri è che è al decimo del secondo tempo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Musacchio. Si era sullo 0-1. La Fiorentina è andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Pulgar. L’azione è stata caratterizzata da una grande giocata di ...

LIVE Milan-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : rischiano i rossoneri con Lautaro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Donnarumma non rinvia subito e rischia di farsi soffiare palla da Lautaro Martinez. 9′ Inter che prova a chiudere il Milan dentro l’area di rigore attraverso il possesso palla. 7′ D’Ambrosio scende sulla fascia destra e mette in mezzo, ma la palla per Sensi viene sporcata e non controlla. 5′ Ritmi ancora bassi con molti falli a centrocampo, squadre molto ...

Attivate subito l’offerta Sky-DAZN : rischiate di perdere Milan-Inter : L'offerta Sky-DAZN dovrebbe ormai essere risaputa a tutti: erano i primissimi giorni di settembre quando vi avevamo parlato dell'accensione del canale DAZN1 (raggiungibile al canale 209 del telecomando Sky), che inizierà esattamente a trasmettere dal 20 settembre. L'emittente porterà in dote parte dell'offerta della piattaforma streaming di proprietà della Perform Group. Per aderire occorre, però, attivare l'offerta Sky-DAZN, che ricordiamo ...

Paura a Milano Centrale : "Noi qui rischiamo ogni giorno" : "Questo posto è una giungla. Solo l'altro giorno un mio collega è stato picchiato da un immigrato durante il serivizio". Chi lavora in stazione Centrale, a Milano, oggi avrà più Paura di ieri. Ma di certo i negozianti, che ogni giorno ne vedono una, non si sono stupiti più di tanto nell'apprendere quanto accaduto ieri, quando un militare è stato pugnalato alla gola al grido di "Allah Akbar" Eugenia Fiore ...

Salvini indagato a Milano : denunciato per diffamazione rischia di perdere i "social" : La denuncia era stata presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Nella querela si...

Calciomercato Milan News/ Visite per Rebic ma Andrè Silva rischia - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News, Ultime Notizie sulle trattative: l'attaccante croato viene scambiato con il centravanti portoghese. Taison resta lontano.

Milan - Marco Giampaolo rischia di perdere credibilità : ennesima sconfitta per la squadra contro l'Udinese : Non è una forzatura dei media, stavolta: anche se siamo solo alla seconda giornata, Marco Giampaolo rischia. Non di perdere il posto (per quello sì, è davvero troppo presto), ma di perdere la fiducia dell' ambiente e la credibilità. E non tanto perché il suo Milan ha toppato all' esordio, ko 1-0 in

Giovanni Malagò : “Lo sport italiano rischia conseguenze devastanti - con Milano-Cortina 2026 in discussione. Gli atleti sono furiosi” : “sono molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano”. A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò, che un’intervista rilasciata a Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, fa il punto sulla grave situazione attuale, legata alla riforma dello sport promossa dal Governo e dalla conseguente bocciatura da parte del CIO, che apre scenari potenzialmente “devastanti” per il nostro movimento. Malagò parte proprio dai gravi danni ...