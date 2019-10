Milan – Giampaolo verso l’esonero | Spalletti ha detto sì ai rossoneri

Genoa-Milan - Giampaolo : “Piatek? Non possiamo rinunciare al nostro miglior attaccante” : Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani, sabato 5 ottobre, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro, in caso di sconfitta. Il tecnico dei rossoneri ha risposto con schiettezza alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a Milanello. Di seguito le sue parole. Sulle parole di Pepe Reina: “È solo il succo per chi si appresta a giocare una competizione di livello come il Milan. ...

Genoa-Milan - Giampaolo pronto alla rivoluzione : Suso e Piatek rischiano il posto : Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan, che sabato sera, alle ore 20.45, affronterà il Genoa al Marassi. La squadra di Giampaolo dovrà cercare di uscire dalla crisi dopo le tre sconfitte consecutive arrivate contro Inter, Torino e Fiorentina. Per la sfida contro il Grifone, il tecnico abruzzese starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Come riportato da Sportmediaset, Piatek ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - esonero Giampaolo : Spalletti sempre più vicino - i dettagli : esonero Giampaolo- Nonostante la vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, la società rossonera starebbe valutando attentamente il possibile futuro di Giampaolo. Ore calde e futuro sempre più incerto. Il tecnico rossonero potrebbe lasciare il Milan già nel corso delle prossime ore. Spalletti resta il candidato numero uno per sostituire l’ex Samp sulla panchina rossonera, […] L'articolo Milan, esonero Giampaolo: Spalletti sempre più ...

Giampaolo esonerato?/ Milan - possibile addio : sogno Spalletti - alternativa Garcia : Giampaolo esonerato? Il Milan potrebbe decidere l'allontanamento del tecnico nonostante sabato sera sia arrivata la vittoria sul campo del Genoa.

Milan-Giampaolo - siamo ai saluti. Il club in pressing su Spalletti (la porta è aperta) : Non è bastata la vittoria del Milan contro il Genoa a mettere in salvo la panchina di Marco Giampaolo. L’allenatore, sia per il Corriere dello Sport che per la Gazzetta, è vicinissimo all’esonero. In casa Milan sono in corso riflessioni sul punto, soprattutto sul suo sostituto. Il motivo principale che sta spingendo Maldini e Boban verso la scelta di mandar via il tecnico è la totale assenza di gioco, oltre che le scelte bizzarre ...

Milan - Giampaolo a rischio esonero : due i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban : Nel caso in cui l’allenatore rossonero venisse esonerato, sono due i nomi caldi su cui si interrogano i dirigenti del Milan L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan sembra arrivata al capolinea, nonostante il successo ottenuto in trasferta contro il Genoa sabato scorso. Claudio Grassi/LaPresse Il gioco mostrato dalla squadra e la scarsa personalità non convincono Maldini e Boban, che stanno valutando un clamoroso ...

Panchina Milan - Giampaolo a forte rischio : i nomi al vaglio per la sostituzione - c’è un favorito : Panchina Milan – Nonostante la vittoria ottenuta sul campo del Genoa dal Milan, la posizione dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo resta in bilico. Circolano voci e indiscrezioni su un possibile esonero imminente. La prestazione del Milan non ha convinto, specialmente nel primo tempo, ecco perché la dirigenza pensa al cambio nonostante i 3 punti. Dai vertici non sono arrivate smentite o particolari prese di posizione in ...

Milan - Giampaolo non molla la presa : “Non vado via - non mi arrendo” : Marco Giampaolo, intervistato da “Le Iene”, ha colto l’occasione per sottolineare l’attuale periodo del Milan, condizionato da un inizio di stagione decisamente deludente e al di sotto delle aspettative. Panchina in bilico? Maldini, nei giorni scorsi, ha confermato la totale fiducia nel tecnico, confermandolo totalmente alla guida dei rossoneri. Il diretto interessato, da canto suo, […] L'articolo Milan, Giampaolo ...

Milan - la vittoria non basta a confermare Giampaolo : il club riflette sul possibile esonero : La vittoria contro il Genoa non basta a far restare tranquillo Giampaolo: i rossoneri riflettono sul possibile esonero dell’allenatore La vittoria contro il Genoa, arrivata in rimonta per 1-2 grazie alla spinta data dai cambi ad inizio ripresa, non è bastata a rendere più sicura la panchina di Giampaolo. Il successo, dovuto più ad una reazione d’orgoglio e alla parata di Reina nel finale, capace di neutralizzare il rigore del ...

Il Milan riflette su Giampaolo nonostante la vittoria sul Genoa : Il Milan riflette su Giampaolo. Non sempre è una questione di risultati. Ieri sera il Milan ha battuto il Genoa 2-1 a Marassi, anche grazie a Reina che all’ultimo minuto ha parato il rigore di Schone. Il portiere aveva però propiziato il vantaggio rossoblù con una papera non indifferente su punizione dello stesso olandese. Il Milan ha giocato un primo tempo deludente e poi nella ripresa Giampaolo ha fatto entrare Leao e Paqueta e le cose ...

Reina salva Giampaolo - il Milan batte il Genoa 2-1 : Al Ferraris il Milan batte il Genoa per 2-1 e salva la panchina di Marco Giampaolo. Decidono le reti di Hernandez e Kessie' e la parata su rigore

Milan - a Genova vittoria in rimonta e Giampaolo allontana la crisi : Protagonista Reina che sostituisce Donnarumma: papera sul gol del Genoa, poi provoca un rigore al 93’ ma para su Schone