Migranti | barchino con 50 persone naufraga a Lampedusa | 22 superstiti

Migranti - barchino si ribalta durante i soccorsi vicino a Lampedusa : 2 morti e 22 tratti in salvo : A far cadere i profughi in mare le condizioni meteomarine avverse. Si cercano altri dispersi

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all'imbocco del porto dell'isola. I Migranti sono strati trasferiti a

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - una ventina di tunisini su barchino** : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo all'alba di oggi sull'isola di Lampedusa. Un gruppo composto da una ventina di migranti, con ogni probabilità tunisini, è arrivato a bordo di un barchino e ha raggiunto l'isola nella zona di Cavallo bianco.

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa, 9 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Intorno alle 9.30 sono arrivate sull'isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.

