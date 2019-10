Meteo Roma del 07-10-2019 ore 19 | 15

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo stabile per tutta la giornata non sono attese precipitazioni di rilievo Ma qualche nube in transito a tratti anche comprata ad iniziare dal pomeriggio io veramente nuvoloso in serata in nottata su tutti i settori al centro Italia giornata all’insegna della stabilità connessione prevalente al mattino al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico cieli sereni su tutte le anche in serata e poi nottata al Sud Italia possibile acquazzoni e temporali nelle ore di urne fenomeni intensi specie su Calabria e Sicilia in esaurimento solo dalla serata tempo asciutto al con Ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa soprattutto sull’Adriatico temperature minime in diminuzione le massime sono attesi in leggero aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro ...

