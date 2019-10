Melissa La Rocca | la bellissima 16enne di Salerno morta nella classe maledetta | “già un

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)La“era fantastica, una ragazza speciale”. La ricordano così i suoi amici, i suoi insegnanti, i suoi compagni di. Un tifo sfegatato per la Salernitana, la squadra della sua città, tanto che era di casa allo stadio Arechi. Una simpatia per la Juventus ma soprattutto una grande passione per la matematica. E oggi ècosì, in, mentre era alla lavagna a svolgere proprio un problema algebrico.all’improvviso, a 16 anni, colpita da un malore fulminante davanti ai suoi compagni all’istituto Genovesi-Da Vinci di. La studentessa, che frequentava la terza superiore, era di San Mango Piemonte, piccolo borgo sulle colline della città. MorteLa, la testimonianza della prof. Erano più o meno le 9:00 di stamattina quandoè stata male, mentre era alla lavagna per un esercizio di matematica. “Lo ...

OfficialUSS1919 : ??L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e lo staff con profondo cordoglio si stringono at… - infoitinterno : Melissa La Rocca muore in classe, il racconto dell'insegnante: 'Sono sconvolta' - SalernoSport24 : Salerno piange la piccola Melissa. Cordoglio per la scomparsa della giovane tifosa granata - -