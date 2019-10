Marelli | «Era rigore la trattenuta di Izzo su Ghoulam»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’ex arbitro Lucaha commentato oggi nella sua consueta rubrica la prestazione di Doveri ieri in Torino-Napoli. Una prestazione ottima per moltissimi degli episodi accaduti durante la gara, ma c’è un errore clamoroso cheevidenzia. Al minuto 79′ c’è un contatto in area traLadiè evidente, si concretizza con entrambe le braccia e si prolunga per un periodo di tempo non marginale. A mio parere si tratta di un calcio dichiaro con ammonizione del difendente per la(non è una chiara occasione da rete perché al centro ‘Nkoulou stava recuperando su). Ovviamente non è potuto intervenire il Var perché da regolamento in questi casi non ha alcun potere rimanendo la decisione nella soggettività esclusiva dell’arbitro. L’unica possibilità per rimediare a questi errori, sottolinea, è ...

