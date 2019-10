‘Marcia su Tokyo 2020’ | Fidal trionfante | ma l’atletica non è guarita; equitazione | le

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) I Mondiali di atletica si sono conclusi con un bottino, in termini di medaglie, identico all’edizione 2017. Con una differenza significativa: se il bronzo di Antonella Palmisano era maturato in una specialità olimpica, la 20 km di marcia, non sarà invece presente a2020 la 50 km in cui Eleonora Giorgi ha arpionato il terzo gradino del podio. Il presidente della, Alfio Giomi, ed il direttore tecnico, Antonio La Torre, si sono lasciati andare a dei bilanci positivi, a tratti persino trionfalistici, da cui OA Sport si sente di dissentire. Partiamo da un presupposto innegabile: nella stagione andata in archivio ieri, qualche tangibile passo avanti si è intravisto. Il settore maggiormente in fermento è quello della velocità, come testimoniano i risultati più che soddisfacenti delle staffette, due delle quali già qualificate a2020 e con le altre tre in pole-position ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: Massimo Stano a caccia dell’impresa nella marcia! 4×100 donne in finale e a… - zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: Massimo Stano tra i primi nella marcia! 4×100 donne in finale e a Tokyo! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: Massimo Stano tra i primi nella marcia! 4×100 donne in finale e a Tokyo! -… -