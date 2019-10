Maltempo Sicilia | violento acquazzone a Palermo

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Allerta Meteo - la fiondata Artica sposta il Maltempo al Sud : fenomeni estremi in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Un fronte freddo proveniente dal Circolo Polare Artico ha raggiunto il nostro Paese nella notte, provocando violenti temporali nel cuore della Lombardia dove sono caduti 71mm di pioggia a Cadilana di Corte Palasio, 67mm a Capergnanica, 56mm a Credera Rubbiano, 54mm alla Cascina Gallotta di Castelleone, 50mm a Trigolo, e ...

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in Sicilia : scuole chiuse in molti comuni domani Lunedì 7 Ottobre : Scatta l’Allerta Meteo e in Sicilia molti Sindaci decidono di chiudere le scuole: domani, Lunedì 7 Ottobre, il maltempo provocherà forti temporali. Anche se in realtà il clou dei fenomeni estremi sarà nel pomeriggio, in Provincia di Messina molti Sindaci hanno già firmato l’apposita ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali. Ecco l’elenco, aggiornato in tempo reale: Barcellona Pozzo di Gotto Santa Teresa di ...

Meteo - vortice ciclonico in arrivo in Sicilia : Maltempo e forti temporali : Pioggia, grandine, forte vento e freddo. Sono queste le previsioni metereologiche in Sicilia per la giornata di lunedì 7 ottobre. vortice ciclonico

Maltempo in Sicilia - violento temporale a Messina : 66mm a San Michele - esonda torrente : Il violento temporale che ha colpito Messina oggi pomeriggio ha provocato danni e disagi a San Michele, dove sono caduti 66mm di pioggia e il torrente è straripato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso dei residenti. A Messina centro, invece, sono caduti 46mm di pioggia con pesanti allagamenti nella zona centrale e meridionale della città. In Provincia spiccano i 64mm di Naso, i 59mm di Torregrotta e i 41mm di Brolo. Ecco le pagine ...

Maltempo Sicilia : fulmine danneggia impianti idrici a Siracusa : A Siracusa un fulmine ha danneggiato nella notte gli impianti di emungimento e pompaggio di San Nicola della Siam, che approvvigiona i due serbatoi di Bufalaro. L’impianto risulta attualmente funzionante al 50% della sua potenzialità a causa di un guasto a uno dei due trasformatori di media tensione e a perdite sulle condotte di adduzione al serbatoio di Teracati. I lavori di riparazione sono in corso, ma problemi di riduzione della ...

Maltempo Sicilia : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 milioni per 268 aziende : Oltre un milione e duecentomila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende Siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano 2008. ...

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo Sicilia : intensa grandinata si abbatte su Ragusa : La Sicilia sta vivendo oggi condizioni di instabilità, a differenza di gran parte della penisola dove splende il sole. Questo per effetto di una blanda circolazione ciclonica coadiuvata da correnti...

Maltempo - forti temporali nella Sicilia centro/orientale tra Enna e Catania : disagi e allagamenti : Un violento nubifragio si e’ abbattuto ad Enna, a causa dei forti temporali che hanno colpito le zone interne dell’isola. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l’hinterland. Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si e’ trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti. Il ...