Maltempo in Calabria e Sicilia | vento forte nel Vibonese | allagamenti a Lipari

Allerta Meteo - la fiondata Artica sposta il Maltempo al Sud : fenomeni estremi in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Un fronte freddo proveniente dal Circolo Polare Artico ha raggiunto il nostro Paese nella notte, provocando violenti temporali nel cuore della Lombardia dove sono caduti 71mm di pioggia a Cadilana di Corte Palasio, 67mm a Capergnanica, 56mm a Credera Rubbiano, 54mm alla Cascina Gallotta di Castelleone, 50mm a Trigolo, e ...

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia e Calabria : tempeste di fulmini - un morto [LIVE] : violenti temporali stanno colpendo il Sud Italia e le isole Baleari, ad Ovest della Sardegna, provocando forte Maltempo su gran parte del Mediterraneo. Proprio alle Baleari, un grosso tornado ha interessato il litorale dell’isola di Maiorca. Nel territorio italiano, invece, i fenomeni più violenti stanno colpendo la Sicilia, dove nel pomeriggio si sono verificate piogge torrenziali con forti temporali nella fascia tirrenica della Regione, ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il Maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Previsioni meteo - nelle prossime 48 ore Calabria e Sicilia nel mirino del Maltempo. Possibili criticità [MAPPE] : Le condizioni di instabilità andranno progressivamente trasferendosi verso le estreme regioni meridionali. Ciò a causa di una ulteriore “meridianizzazione” delle correnti per l’arrivo dell’anticiclone oceanico, la cui entrata “di spalla” con cuneo su alto Mediterraneo, determinerà una velocizzazione del “getto” verso i settori centro-meridionali del bacino. Tuttavia, una maggiore deficienza barica ...

Maltempo in Calabria - tempeste di fulmini su tutta la Regione : un morto e un ferito [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Calabria a causa del Maltempo di questo primo giorno di Settembre. Violenti temporali stanno colpendo un po’ tutta la Regione: un morto e un ferito nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, in montagna, al confine tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro. Sul posto sono intervenuti la Pet 118 di Caulonia, l’elisoccorso e i Carabinieri. L'articolo Maltempo in Calabria, tempeste di fulmini su tutta la Regione: ...

Maltempo Calabria : bando di gara dei lavori di messa in sicurezza Thurio : “Avviata la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto del fiume Crati e del torrente Muzzolito in localita’ Thurio nel comune di Corigliano Rossano”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “La Regione ha pubblicato in data 8 agosto 2019 – è detto nel comunicato – il bando di gara per la selezione dell’impresa che dovra’ ...

Maltempo Calabria : prorogato lo stato di emergenza per quattro comuni : prorogato in Calabria lo stato di emergenza per quattro comuni interessati dal Maltempo nel periodo che va dal 14 al 19 giugno 2018. La proroga è valida per altri 12 mesi. I comuni interessati sono Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, oltre che Bagnara e Scilla nel Reggino. E’ quanto deciso dal Consiglio dei ministri, atteso che gli interventi per il superamento del contesto di criticità “sono tuttora in corso e che, quindi, ...

Maltempo in Calabria - spettacolare tromba marina nelle acque di Favazzina [FOTO] : Il Maltempo che ieri, nel giorno di Ferragosto, ha interessato la Calabria con nubifragi sulla Costa degli Dei e freddo in montagna, nel corso del pomeriggio ha provocato anche una tromba marina al largo di Favazzina, pochi chilometri a nord dello Stretto di Messina, lungo la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Il “cono” d’aria ha dato spettacolo nelle acque del basso Tirreno, dove il mare è caldissimo e ...