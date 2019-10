Maltempo | in arrivo temporali e venti forti Allerta della Protezione Civile su nove

Maltempo - in arrivo temporali e venti forti su gran parte dell'Italia : Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà, in serata, alle regioni settentrionali italiane portando nubi e prime precipitazioni

Maltempo - allerta per temporali e venti forti in arrivo : l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo con temporali e venti forti su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani allerta arancione sul versante ionico settentrionale della Calabria e sul settore nord-orientale della Sicilia. allerta gialla sull’estrema area meridionale della Toscana e sulle isole, su gran parte di Lazio e Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e sul restante territorio di Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Meteo - vortice ciclonico in arrivo in Sicilia : Maltempo e forti temporali : Pioggia, grandine, forte vento e freddo. Sono queste le previsioni metereologiche in Sicilia per la giornata di lunedì 7 ottobre. vortice ciclonico

Maltempo : allerta per temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo con temporali, fulmini e grandine si abbatterà da stasera sulle regioni Centro Meridionali. La Protezione civile ha diramato per oggi, giovedì 3 ottobre, allerta meteo gialla in otto regioni, e cioè Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere

Previsioni Meteo - ciclone freddo in arrivo sull’Italia tra 7 e 8 Ottobre : forte Maltempo - tanta neve sull’Appennino : Previsioni Meteo – Perturbazione ancora più cattiva di quella in azione in queste ore. Il varco aperto dal primo vortice apripista, entrato nella notte sul Nord Italia e con sua massima azione tra la giornata di oggi e quella di domani, non si ricucirebbe. Piuttosto, una nuova ondulazione del “Getto”, proprio in corrispondenza del solco barico già scavatosi, impedirebbe all’anticiclone oceanico di estendersi nuovamente ...

Allerta Meteo - prima fiondata Artica in arrivo sull’Italia : forte Maltempo e temperature in picchiata tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre : Allerta Meteo – Mentre l’Uragano Lorenzo si abbatte sulle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore la prima fiondata Artica della stagione: dopo un Settembre decisamente caldo in tutto il nostro Paese, Ottobre inizierà subito con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, infatti, le temperature crolleranno fino a 7-8°C sotto le medie del periodo, soprattutto nelle ...

Maltempo - in arrivo forti piogge e temporali : la pesante allerta meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Previsioni meteo : ciclone Lorenzo cambia i piani - in arrivo ondata di FREDDO e Maltempo : Il mese di settembre ormai volge alla sua conclusione senza particolari scossoni dal punto di vista meteorologico: l'alta pressione continua e continuerà a portare bel tempo e clima più caldo del...

Pausa del Maltempo prevista per martedì - ma mercoledì in arrivo altro fronte instabile : Roma - L'alta pressione si sta ormai posizionando lungo i paralleli distendendosi sull'Europa meridionale e favorendo il passaggio di impulsi atlantici in transito da ovest ad est lungo il suo perimetro superiore. Uno di questi transiterà lunedì impegnando il Centro-Nord e le regioni del basso Tirreno. Sarà seguito da schiarite anche ampie ma nel giro di altre 24 ore toccherà all'ennesimo impulso atlantico ...

Maltempo : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 mln per 268 aziende siciliane : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Oltre un milione e duecento mila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo èl’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: "Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’a