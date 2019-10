Mafia | il boss Brusca chiede di andare ai domiciliari L' ira di una vedova della scorta

Ergastolo ostativo - commissione AntiMafia : “Non va toccato - Cedu decida da che parte sta”. Di Maio : “Rischio di boss fuori dal carcere” : Governo e Antimafia contro l’ipotesi che la Corte europea dei diritti dell’uomo lunedì possa aprire la strada all’eliminazione del cosiddetto “Ergastolo ostativo” per mafiosi e terroristi, facendo saltare di fatto il 41 bis. Dopo la presa di posizione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sabato Luigi Di Maio ha pubblicato su Facebook un post in cui paventa “il serio rischio di ritrovarci fuori dal carcere anche ...

Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Mafia : caso Antoci - AntiMafia Ars 'impensabile attentato senza ok boss' (2) : (AdnKronos) - Per la commissione AntiMafia di Palazzo dei Normanni "censurabile" è poi il fatto che "il dottor Manganaro abbia offerto su alcuni punti (la visita al vicequestore aggiunto Ceraolo, la paternità dell’espressione 'vedette mafiose') versioni diverse da quelle che aveva fornito ai pm in s

Mafia : caso Antoci - AntiMafia Ars 'impensabile attentato senza ok boss' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "È impensabile che di un attentato di siffatta gravità nulla sapessero (stando ai risultati delle intercettazioni ambientali e al lavoro di intelligence investigativa) la criminalità locale né le famiglie di Cosa Nostra interessate al territorio nebroideo (Barcellona Po

Mafia - il re dell’eolico Nicastri condannato a 9 anni : avrebbe finanziato il boss Messina Denaro : L'imprenditore è socio d'affari dell'ex deputato Franco Paolo Arata, indagato nell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex sottosegretario Armando Siri

Mafia : documento minoranza AntiMafia desecretato - 'nell'89 inadeguata la lotta ai boss' (3) : (AdnKronos) - "Non vi sono indizi che possano suscitare seri sospetti circa un'indebita utilizzazione del Contorno; anzi il fatto che l'Anticrimine poteva con un semplice avviso sottrarre il Contorno all'arresto, che invece avvenne con pericolo della di lui vita, fa pensare che il medesimo non godev

Mafia : documento minoranza AntiMafia desecretato - 'nell'89 inadeguata la lotta ai boss' (2) : (AdnKronos) - "Perché? Contorno motiva la sua andata in Sicilia con la necessità di trovare mezzi e lavoro. Ma quale prova da per dimostrare che si è attivato in tale senso, specie se si nascondeva di giorno e solo di notte usciva? - si legge ancora nel documento di minoranza di Bianca Guidetti Serr

Mafia : documento minoranza AntiMafia desecretato - 'nell'89 inadeguata la lotta ai boss' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova)- "II cosiddetto 'caso Contorno' offre l'occasione di mettere in evidenza un modo di condurre la lotta alla Mafia che sembra del tutto inadeguato". E' un vero e proprio atto di accusa il documento di minoranza, firmata dalla deputata Bianca Guidett

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'perché uccidere moglie poliziotto? boss senza dignità' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Che motivo avevano di ammazzare anche la moglie del poliziotto ucciso qualche giorno fa? Ormai non si fermano di fronte a nulla, non hanno più morale né dignità". Sono le parole del pentito di Mafia Totuccio Contorno davanti alla Commissione nazionale antiMafia del 9

Mafia foggiana - torna libero il boss di Monte Sant’Angelo Enzo Miucci : era stato arrestato per violazioni della sorveglianza speciale : Enzo Miucci, detto U’ Criatur, è tornato in libertà. Una scarcerazione eccellente nel panorama della Mafia foggiana, perché Miucci è ritenuto l’uomo al vertice del clan Li Bergolis-Miucci, soprannominati i ‘Montanari’ perché la loro massima influenza è esercitata nel territorio di Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Trentasei anni, U’ Criatur era stato arrestato dai carabinieri, guidati fino a pochi giorni fa dal ...

Mafia - boss dava ordini tramite avvocato - 4 arresti nel clan gelese Rinzivillo : 4 persone sono state arrestate dalla polizia a Caltanissetta con l'accusa di avere fatto parte al clan mafioso Rinzivillo. bossa dava ordine avvocato