Mafia | fratello bimbo sciolto nell’acido | ‘Brusca non ci ha mai chiesto scusa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“Giovanni Brusca non ci ha maiscusa”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Di Matteo,del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poinell’acido su ordine di Giovanni Brusca, parlando della richiesta di arresti domiciliari per il collaboratore di giustizia. Attraverso il suo legale, l’avvocato Monica Genovese, ildel piccolo Di Matteo, ucciso per volontà di Giovanni Brusca per ‘punire’ il padre, il pentito Santino Di Matteo, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia, ricorda di quelle volte in cui Brusca dice di averescusa alla famiglia ma che “queste scuse non sono mai arrivate a noi”. Non solo. La famiglia del bambino ucciso e poinell’acido lamenta anche il fatto che “in tutti i ...

